De Dutch GP ontving afgelopen jaar de ESG Award voor de duurzaamste F1-race op de kalender. In tal van opzichten geldt Zandvoort als lichtend voorbeeld voor de Formule 1, die zich als doel heeft gesteld om in 2030 klimaatneutraal te zijn. Promotors uit onder andere Australië, Brazilië, Canada en Japan zijn deze week in Zandvoort om ‘de kunst’ af te kijken.

Aanleiding genoeg voor een groen gesprek met Dimitri Bonthuis, manager duurzaamheid van de Dutch GP. Lees het volledige interview in de Dutch GP bijlage van FORMULE 1 Magazine. Hieronder alvast een passage uit het verhaal.

Hoe belangrijk is duurzaamheid voor de Dutch GP?

Dimitri Bonthuis: “Duurzaamheid past heel erg bij wie we willen zijn en waarin we ons willen onderscheiden. Eigenlijk hebben we als Dutch GP twee kernpunten: entertainment en duurzaamheid. Natuurlijk is het enorm belangrijk het evenement goed te organiseren, maar je wilt je altijd op een paar facetten onderscheiden ten opzichte van anderen. Voor ons zijn dat entertainment en duurzaamheid. In die zin was de prijs van Formula One Management (FOM) een prachtige bevestiging dat je algemeen beschouwd wordt als degene die daarin het meest voorop loopt.”

Waarom heeft de Dutch GP ervoor gekozen zich juist op deze twee aspecten te onderscheiden?

“Daar ligt natuurlijk ook een strategisch belang. Als je vanuit Formule 1 kijkt naar de plekken waar geracet wordt; daar zijn natuurlijk voorwaarden aan verbonden. Als het puur om financiën gaat, kunnen wij niet concurreren met anderen. In een aantal landen worden de evenementen volledig vanuit de overheid gefinancierd, wij moeten volledig onze eigen broek ophouden. Prima, maar daardoor hebben we wel gekeken: waarin kunnen we wel voorop lopen en op welk vlak kunnen we aansluiten bij de missie die FOM heeft. We hebben een goede duurzame strategie ontwikkeld. Voor FOM is dat belangrijk, maar zeker ook voor ons als Dutch GP. Het is mooi dat we vaak als voorbeeld worden gesteld.”

Is het duurzaamheidsaspect ook zeker ook op de langere termijn een voorwaarde om überhaupt op de kalender te kunnen blijven?

“In Nederland hebben we momenteel de wind in de zeilen vanwege de enorme populariteit van de sport. Oftewel, de Max-factor. Maar duurzaamheid is vanuit mondiaal perspectief natuurlijk veel belangrijker. Als je daarin niet meebeweegt, heb je op een gegeven moment wel een probleem. Dat geldt niet alleen voor ons, maar voor iedereen. De klimaatneutrale strategie van FOM kent drie pijlers. Het gaat om de reisbewegingen die ze wereldwijd maken. Daar ligt een enorme uitdaging als je kijkt naar de huidige F1-kalender. Al worden op dat vlak inmiddels grote stappen gemaakt. De tweede pijler zijn de teams. Hoe worden de auto’s ontwikkeld, hoe wordt er gewerkt in de fabrieken, etc? En de derde pijler zijn de organisatoren van de races.”

Laten we het daar eens over hebben. Terug naar de prijs, op welke facetten van duurzaamheid heeft de Dutch GP zich onderscheiden ten opzichte van andere races?

“Het grootste onderscheid zit ‘m in mobiliteit. Liefst 98 procent van de bezoekers komt op een duurzame wijze naar het circuit. Maar daar ligt een hele strategie aan ten grondslag. We hebben alle duurzaamheidsinitiatieven, onze eigen ambities en de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties bij elkaar gebracht in een logische strategie, waarvan mensen ook het gevoel hebben: daar willen we aan bijdragen.”

“Onze strategie is gebaseerd op zes pijlers. En als je de eerste letter van iedere pijler pakt, kom je uit op M-E-N-S-E-N. Duurzaamheid gaat namelijk over mensen. We willen onze planeet beter achterlaten voor de mensen na ons, we willen als evenement iets betekenen voor mensen en mensen staan voor mobiliteit. Anders gezegd, duurzaamheid is voor mensen, door mensen.”

Over de M van Mobiliteit

“Deze is deels uit nood geboren. Ga maar na, we organiseren het grootste evenement van Nederland ongeveer in een doodlopende straat. Want dat is Zandvoort. En waar heel veel mensen in eerste instantie dachten ‘Dit kan helemaal niet’, daar heeft Roy Hirs, onze mobiliteitsmanager, een briljante oplossing voor bedacht.”

“We hebben met de NS goede afspraken gemaakt en een grootschalig fietsplan opgezet. Het komt erop neer dat we Zandvoort afsluiten en dat je er alleen kunt komen met trein of fiets. Daarmee hebben we een revolutie gecreëerd. Je weet hoe mensen in elkaar steken, mezelf incluis: als je ergens naartoe gaat, parkeer je het liefst niet voor de deur, maar in de deur. In Zandvoort kan dat dus gewoon niet. Bij een evenement komt doorgaans 72 procent van de ecologische footprint van de bezoekers, dus hier behalen we heel veel winst. Geen GP ter wereld maakt zo’n immense stap zoals wij dat doen. En het mooiste is: we hebben iedereen meegekregen. De beelden van het fietsende legioen in oranje zijn de hele wereld over gegaan. We hebben dit jaar 40.000 fietsparkeerplekken op de boulevard. Dat is Nederland ten voeten uit.”

