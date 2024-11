De Formule 1 krijgt steeds meer voet aan wal in Amerika, toch heeft de koningsklasse geen rijke historie met succesvolle Amerikaanse coureurs. “Er had er één op de grid moeten staan, en dat was een vrouw: Danica Patrick”, oppert verslaggever Frank Woestenburg in de podcast Formule 1 Paddockpraat.

Patrick reed tussen 2005 en 2011 in de IndyCar, de Amerikaanse tegenhanger van de Formule 1, en was de eerste vrouw ooit die een race won in deze klasse. In haar debuutjaar werd ze uitgeroepen tot Rookie of the Year en in 2009 werd ze derde in de wereldberoemde Indy 500. In die periode was er ook sprake van een overstap van Patrick naar de Formule 1.

“Dat zou voor de sport in alle opzichten alleen maar goed zijn geweest”, vervolgt Woestenburg. “Zowel voor de Amerikaanse markt, de fans, de vrouwen en de jeugd. Bovendien was ze ook knap. En een mooie vrouw op de grid zou de sport echt wel een impuls hebben gegeven.”

De Formule 1 doet er nu veel aan om de vrouwensport te stimuleren, zoals met de F1 Academy. “Maar dat is een beetje voor de bühne want het stelt niet heel veel voor. Destijds hadden ze de kans en hadden ze vol moeten investeren in Patrick. Dan had je echt een icoon gehad”, besluit Woestenburg.

