‘Ik vond de Grand Prix van Italië echt een verschrikkelijke race. Het sneust vind ik het vooral voor de tienduizenden mensen die hele dure kaartjes hebben gekocht. Zij hebben geen show gezien, geen finish: eigenlijk helemaal niks.

Deze wedstrijd kon niet boeien. Er was geen strategisch gevecht, er waren geen gevechten op de baan. Het was leeg, helemaal als je het afzet tegen alles wat we gezien hebben dit jaar. We willen meer, maar we kregen het niet. Dat kwam mede door de ondermaatse wedstrijdleiding. Die is al niet heel sterk dit jaar, maar dit was een nieuw dieptepunt. Het hoort spannend en agressief te zijn en zo hoort de wedstrijd ook geleid te worden. We zijn niet aan het endurance-racen, dit is de Formule 1!

Een wedstrijd hoort nooit, maar dan ook nooit achter de safety car te eindigen. Er had zoveel anders gedaan kunnen worden: een rode vlag, de achterblijvers eerder doorsturen… Er was genoeg tijd, dan hadden we nog twee rondjes kunnen racen. Het deed me realiseren dat het vorig jaar allemaal zo slecht nog niet was. Er zijn fouten gemaakt, maar er was altijd de intentie zo snel mogelijk weer te racen. Gisteren leek het erop alsof dit niet belangrijk was, ongelooflijk om te zien. Dit sloeg nergens op, zo’n finish moet voorkomen worden.

Lees ook: Column Villeneuve: ‘Uitbarsting Hamilton is teken dat het naar Russell kantelt bij Mercedes’

Positief vond ik Nyck de Vries, indrukwekkend zelfs. Hij reed al een vrije training op vrijdag, weliswaar in een andere auto, maar kon al een beetje zijn ritme vinden. Sinds de Formule 2 heeft hij weinig meters gemaakt op dit niveau, want de Formule E vind ik geen vergelijking. Dat is een andere wereld. Nu werd hij in het diepe gegooid, moest onder flinke druk presteren. En zo kun je een coureur het beste beoordelen: niet alleen de prestatie telt dan, hoe hij met deze omstandigheden omging zegt veel. Dat heeft hij extreem goed opgepakt. Het bevestigt ook wat we eigenlijk al het hele jaar weten over Nicholas Latifi: hij werd weggeblazen. Als ik teambaas van Williams zou zijn, zou ik Nyck de kans geven. Hij verdient het. En anders bij Alpine misschien? Hij is snel en goed in moeilijke situaties, waarom niet?

Met deze stand gaan we naar Singapore met het idee dat Max Verstappen daar al de titel kan pakken. Ferrari zou hem daar zomaar eens bij kunnen helpen. Leclercs eerste stop tijdens de VSC (stop daar toch mee!) snapte ik nog wel, anders was Verstappen naar binnen gegaan. De tweede stop, toen hij aan de leiding reed, begreep ik niet. Er is immers altijd kans op een rode vlag of een safety car. En zijn banden leken redelijk op dat moment. Als je dan stopt, weet je dat je tweede wordt. Ferrari had niet de snelheid voor een inhaalrace, Red Bull is al het hele jaar beter met de banden. Waarom blijf je dan niet doorrijden? Misschien word je dan alsnog tweede, maar dan heb je het tenminste wel geprobeerd.’