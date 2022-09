‘De omstandigheden in Zandvoort waren perfect voor een mooi weekend. De baan is cool, het weer goed en we racen aan zee, wat wil je nog meer? We kregen een leuke race, omdat er constant spanning in de lucht hing. Echt spectaculaire dingen gebeurde er niet, maar de spanning vergoedde veel. Op dit moment is de combinatie van Max Verstappen zo goed als onverslaanbaar. Ze hebben de perfecte chemie, hebben het momentum en zijn nu een combinatie zoals Lewis Hamilton en Mercedes in hun topjaren.

Er is een perfect seizoen nodig en fouten van de ander om ze te verslaan. En wat heeft Verstappen nou eigenlijk fout gedaan? Slippertjes in Spanje en Hongarije, waarna hij alsnog won. Toch kan ik het niet bevatten dat we twee auto’s hebben die qua snelheid weinig voor elkaar onder doen en toch is het kampioenschap met zeven races te gaan zo goed als beslist. Terwijl ze eigenlijk binnen twintig punten van elkaar hadden moeten zitten. Ferrari en Charles Leclerc waren dit jaar gewoon nog niet klaar om het tegen Verstappen en Red Bull op te nemen. Daarvoor verliezen ze teveel punten.

Lees ook: ‘Eau Rouge vergt geen echte rijvaardigheid meer’

Ik stond te kijken van de uitbarsting van Lewis Hamilton in de wedstrijd en vooral de manier waarop. Hij was agressief, beledigend bijna. Het is goed dat hij zijn excuses heeft aangeboden, maar dit past niet bij een kampioen. Na alles wat het team voor hem betekend heeft, hoor je ze niet zo toe te spreken. Ik zie een kanteling binnen Mercedes, George Russell ontwikkelt zich snel tot de leider van het team. Hij nam zelf de beslissing om voor die zachte band te gaan, dat had Hamilton met al zijn ervaring en kampioenschappen ook kunnen doen.

Ze besloten op deze manier voor de winst te gaan en dat bleek niet de juiste beslissing te zijn. Jarenlang was hun voordeel zo groot dat ze strategisch niet heel moeilijke beslissingen hoefden te nemen. Ze wonnen toch wel. Nu ze minder snel zijn, is het moeilijker de juiste call te maken. Vervolgens verknalde Hamilton ook nog zijn herstart, daar verloor hij uiteindelijk ook zijn podium.

Lees ook: ‘Max Verstappen is een machine, hij is niet eens aan vakantie toe’

Wie ook niet uitblonk was de wedstrijdleiding. Ik kan ze niet volgen dit jaar, altijd weer die Virtual Safety Car (VSC)… Het verpest de wedstrijd en wat mij betreft moet de VSC afgeschaft worden. Het heeft gewoon geen nut. Er wordt soms geklaagd over gebrek aan spanning, stop daar dan als eerste mee. Uiteindelijk kwam de safety car alsnog omdat het ook niet veilig was. Het duurde overigens wel ongelooflijk lang voordat er geneutraliseerd werd, dat leverde nog een gevaarlijke situatie op met aanremmende auto’s. Met de safety car kregen we wel een spannend slot. Het moet niet als middel gebruikt worden, maar dit is toch wat we willen.

Vooruitkijkend naar volgende week in Monza is het zeker dat Ferrari een heel lastig weekend gaat krijgen bij zijn thuisrace. Red Bull zal supersnel zijn, ze zijn eigenlijk overal snel momenteel. Ferrari zal vol onder druk komen te staan. Ik ben erg benieuwd wat het effect zal zijn, want de tifosi willen een overwinning zien.’

Lees ook: ‘Leclerc en Ferrari laten zien hoe je een kampioenschap niet wint’