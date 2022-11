‘De sfeer in Mexico was geweldig, echt prachtig om te zien. En ik vond de race, ondanks de kritiek dat het saai zou zijn geweest, interessant om te kijken. Met name de keuzes van Mercedes maakten het boeiend, al hadden zij misschien ook meer televisie moeten kijken.

Jarenlang heeft Mercedes de beste auto gehad en zijn ze nooit echt in het nauw gedreven. Ze waren zondag defensief, waar Red Bull juist agressief was en in de aanval ging. Als je verdedigt, zijn je keuzes nooit doorslaggevend en win je alleen als de ander fouten maakt. In de eerste helft van de race was goed te zien dat de zachte band ondanks de volle tanks en een groene baan overleefde. Het is al vijftig jaar zo dat je gedurende het verloop van de race lichter wordt en de baan meer grip krijgt. Dus ik was wel verrast door de keuze voor de harde band.

Lewis Hamilton had nog snelheid, dus waarom niet? Maar voor George Russell was de frustratie groot: hij vroeg meerdere keren door te rijden en voor de zachte band te gaan. Hij had toch niets te verliezen. Iedereen kon zien wat Ricciardo deed op de mediums, dat was duidelijk de juiste compound. Misschien moet het Mercedes-team ook gewoon televisie kijken in plaats van naar al hun computers. Red Bull trok de race naar zich toe door te starten op de rode band, Verstappen had geen last van de vuile lucht en reed ondanks een lastig ogende auto erg sterk naar de winst.

Wat deed Ricciardo?

Verder vond ik de wedstrijd ook boeiend door de comeback van Ricciardo na een overigens onbegrijpelijke poging Tsunoda in te halen. Ik snap die acties niet waarbij coureurs hun voorwiel naast het achterwiel plaatsen en dan denken dat ze de bocht hebben. Dat is geen inhalen. En Tsunoda deed de deur dicht, terecht. Maar dan snap ik het strafsysteem ook niet, soms is het vijf seconden en soms is het tien. Er zou geen rekening gehouden moeten worden met de consequenties van de actie, maar dat gebeurt wel.

Lewis Hamilton kreeg tien seconden vorig jaar in Silverstone, hij had onderstuur en er volgde een groot ongeluk. Er is geen consistentie, het is altijd of vijf of tien seconden en niet om en om. En misschien zijn tijdstraffen ook geen goede straffen. In theorie zou je soms een straf kunnen slikken omdat het beter is voor je race, ook al is tien seconden normaliter een vrij zware straf. Voor Ricciardo pakte het goed uit. Hij moest er wel hard voor werken, door zijn banden was hij zelfs sneller dan Hamilton op een gegeven moment.

Verdeel de boetepot!

Het ging in Mexico natuurlijk ook over Cashgate, al zal het zal de sport niet beschadigen. Toen McLaren die megaboete van 100 miljoen kreeg, gebeurde dat ook niet. De uitspraak en de straf voor Red Bull hebben mij nog niet duidelijk gemaakt wat wel en wat niet is toegestaan en welke straf je daarvoor krijgt. En dan was er ook nog die belastingtegenvaller, anders was de overschrijding minder dan een miljoen geweest. Dus ik vind het lastig te zeggen of de straf zwaar genoeg is.

Het is in ieder geval geen valsspelen. Liegen over traction control, dat is valsspelen. Of het verschil had gemaakt in de uitkomst dit jaar, betwijfel ik. Red Bull is zo sterk dat ze toch wel gewonnen hadden. Waar ik moeite mee heb, is dat de FIA nu zeven miljoen dollar incasseert. Het heeft dus nauwelijks effect voor Red Bull en de andere teams krijgen er geen cent van. De tien procent minder tijd in de windtunnel doet wel pijn, dat zal ze afremmen. Maar het levert de anderen geen rondetijd op, een gedeelte van het boetebedrag zou wel helpen. Verdeel dat gewoon onder de teams.’