Het is een mooi seizoen geweest, vooral vanwege de mooie races. Niet zozeer om het kampioenschap, want Verstappen won dat al heel vroeg. De afgelopen weekenden waren ook spannend, ondanks dat de titel al vergeven was. Normaal gesproken gaat het dan als een nachtkaars uit, maar ik heb me goed vermaakt. Brazilië was qua vermaak misschien de juiste afsluiter geweest, de setting in Abu Dhabi is dan weer geschikter voor de afsluitende feesten na een lang seizoen.

De race zelf was niet eens slecht. De lay-out van deze baan is niet de meest spannende, maar door de hoge bandenslijtage liep het toch anders. Ferrari maakte de juiste keuze, Pérez had de tweede plek stevig in handen. De beslissing voor een éénstopper pakte goed uit voor Leclerc. Gezien de verhoudingen was dit niet het juiste gevecht, Leclerc had natuurlijk om de titel moeten vechten met Verstappen. Hij heeft teveel punten verloren door eigen fouten en die van het team. Er wordt veel geschreven over de positie van Mattia Binotto bij Ferrari. Vroeger gebeurde dat al na drie races, nu pas na een heel seizoen. Het is lastig oordelen vanaf de buitenkant, geen idee of ontslag de oplossing is. Hangt er ook vanaf wat je ervoor terugkrijgt.

Pérez was in het begin van het seizoen sterk, daarna vond ik hem onzichtbaar. In de laatste races leefde hij weer op en was competitief. Maar over het jaar als geheel, had hij wel beter gekund. 2023 wordt belangrijk voor hem. Red Bull heeft Daniel Ricciardo straks achter de hand, al zal hij ook veel voor marketing en media-activiteiten worden ingezet. Daar is hij goed voor. Ze praten ook met Lando Norris, al moet je daar verder niet teveel waarde aan hechten.

Teams moeten altijd blijven voorsorteren. Je wilt niet verrast worden zoals Alpine overkwam. Ik vind wel dat Pérez’ vader zich er buiten moet houden. In deze tijden van social media hebben ouders een grote stem die overal gehoord wordt. Maar dat mag niet gebeuren, zij moeten er niet bij betrokken worden. Daarom zie je ook dat Jos Verstappen steeds minder zichtbaar is, hij wordt er steeds meer buiten gehouden en dat is goed.

Volgend jaar verwacht ik veel van Lewis Hamilton, we gaan de beste Lewis zien. Hij is het seizoen geëindigd zonder pole-position en overwining. Dat zal iets met hem doen, denk ik. En dan wordt het leuk, Mercedes is in staat geweest te verbeteren. Dat hebben we in Brazilië gezien. In de openingsfase van de race moest Lewis terecht die plek teruggeven, hij had ook wat moeite met de mediums. Eenmaal gewisseld naar de harde band, vloog hij echt over de baan. Zonde voor hem dat hij de wedstrijd zo moest eindigen, voor het eerst door mechanische pech dit seizoen.

Ter afsluiting, Sebastian Vettel. Ik ben wel benieuwd of we hem terug zullen zien. Het was een lastig jaar voor hem, hield zich bezig veel met dingen buiten het racen. De laatste races kwam hij goed terug. Hij gaat de Formule 1 echt wel missen, het zou me niets verbazen als hij in wat voor rol dan ook terugkeert. Als je zolang hebt meegedraaid, kom je op een punt dat je het zat bent. Dan wil je thuis zijn bij je familie. Maar na een paar maanden verandert dat toch misschien en gaat het kriebelen…

Tot in 2023!