‘Max Verstappen is na zijn sublieme optreden dit weekend op Spa hard op weg naar zijn tweede wereldtitel, ik kan er niet meer omheen. Hij was echt zo dominant, niemand kon ook maar even bij hem in de buurt komen, ik vond het indrukwekkend. Max zat echt in een eigen wereld.

Ik ben er dan ook van overtuigd dat hij rechtstreeks op zijn tweede titel afstevent. Ik zie niet in hoe hij het nog kan verliezen, tenzij hij extreem veel pech krijgt of echt domme fouten begint te maken. En mocht hij de titel niet winnen, is het omdat hij ‘m zelf heeft verloren.

Natuurlijk is Verstappen zelf in absolute topvorm, maar met het pakket dit weekend heeft Red Bull hem de sleutel heeft gegeven voor de winst. Ze waren snel op de rechte stukken, snel in de bochten en wisten hun bandenslijtage te beperken. Ik vond het een meesterwerk dit weekend, omdat elke andere auto ofwel snel was in de bochten, ofwel snel was op de rechte stukken. Iedereen had een stukje van de puzzel, maar Red Bull beschikte als enige over alle stukjes.

Eerlijk gezegd had ik met al die gridstraffen wel op wat meer spektakel en gevechten gerekend. Maar als je zo oppermachtig bent als Red Bull, met zo’n snelle auto en zo’n goede coureur plus ook nog eens de DRS: dan rijd je binnen tien, twaalf ronden al vooraan. Hiermee is de hele discussie over reversed grids wat mij betreft wel voorbij, dat werkt niet. Ik vond het er erg makkelijk uitzien hoe de jongens met gridstraffen terug naar voren konden komen. Je verwacht dan iets geweldig spannends, maar dat kwam er niet. Er waren niet echt mooie inhaalacties, niets agressiefs. En de inhaalacties die er waren, waren al klaar voordat ze de remzones ingingen. Dat vond ik toch jammer.

Ik ben blij dat Spa tenminste nog een jaar op de kalender komt, al heb ik er nog nooit eerder zo’n grote chaos als dit weekend meegemaakt. Het is een geweldig circuit om te rijden, echt geweldig. Maar met de moderne auto’s, heeft het wat van zijn charme verloren. Eau Rouge is niet echt een bocht meer. Het is vol gas, ook als je op koude banden staat en met een volle tank de pitstraat uitkomt. Het is nog steeds uiterst gevaarlijk, maar het vergt geen echte rijvaardigheid meer. Voor Blanchimont geldt hetzelfde, je kunt er all out gaan. Een deel van de aantrekkingskracht is verloren gegaan.

Echt iconische circuits bestaan niet meer. Het oude Hockenheim was iconisch en dat is er niet meer. De Nürburgring is iconisch, maar daar gaan we niet meer heen. Zelfs Silverstone zou ik niet iconisch meer noemen nu het overhoop is gehaald. Als evenement is het geweldig door alle fans, maar niet door Silverstone zelf. Zandvoort is ook een klassieke naam, maar het is een raar circuit om een voorspelling te doen over de verhoudingen. Maar we weten allemaal dat de Red Bull toch snel zal zijn. De Ferrari zou er op de afspraak moeten zijn, omdat je er geen lange rechte stukken hebt. Het is een mix. Dus het is echt onmogelijk om te zeggen wat we daar kunnen verwachten.’