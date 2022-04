In zijn achtste seizoen in de Formule 1 vindt Carlos Sainz het tijd worden voor zijn eerste zege. Hij heeft er alle vertrouwen in dat het hem zal lukken: “Als je me de juiste auto geeft, dan sta ik er.”

Sainz is bezig aan zijn achtste seizoen in de Formule 1 en met de Ferrari F1-75 is de kans groot dat de Spanjaard dit jaar voor zijn eerste Formule 1-zege gaat. In totaal kwam Sainz wel acht keer tot een podiumplaats, maar op de hoogste trede stond hij nog nooit. Daar wil hij het liefst zo snel mogelijk verandering in brengen.

“Ik zou graag een zege willen pakken, daarna zien we wel”, zegt Sainz in de podcast Beyond The Grid. “Ik jaag mijn dromen na in de Formule 1. Dat is uiteraard de eerste zege, daarna een kampioenschap. Maar om kampioen te worden, moet je races winnen. Dat blijf ik nastreven. Ik zeg niet dat het zal gebeuren, maar dat is waar ik elke dag mee wakker wordt en wat ik meeneem in mijn slaap.”

Sainz stelt dat hij al ‘geruime tijd’ gereed is voor zijn eerste zege. “Om wereldkampioen te worden, moet je winnen en constant op het podium staan. De laatste jaren heb ik laten zien, en heb ik bewezen, dat ik elke kans benut om op het podium te komen. Ik heb één of twee keer de kans gehad op de zege en kwam er ook echt in de buurt.” Dat geeft Sainz in ieder geval vertrouwen. “Als je me de juiste auto geeft, dan kan ik er staan”, aldus de Spanjaard.