De Formule 1 staat op het punt om een spectaculaire visuele revolutie door te maken. Dat vertelde Taco Ketelaar, sinds kort Creative Advisor voor de F1 op het gebied van tv-beelden, als gast in de podcast Formule 1 Paddockpraat. Hij heeft grote plannen met een highspeed drone die de manier waarop we naar races kijken fundamenteel kan veranderen.

Ketelaar, een ervaren mediaman met een imposante carrière achter zijn naam, is geen onbekende in de entertainmentwereld. Hij was medeoprichter van 2waytraffic, het bedrijf achter onder andere ‘Who Wants to Be a Millionaire?’, dat in 2008 werd overgenomen door Sony Pictures Television. Later werkte hij als Senior Vice President Prime Time Entertainment bij ProSiebenSAT1. In zijn nieuwe rol bij de Formule 1 richt hij zich volledig op het innoveren van de beeldtaal van de sport.

Een van zijn voornaamste ambities? Het inzetten van een highspeed drone die parallel aan de Formule 1-auto’s kan vliegen. “We proberen natuurlijk op technologisch gebied ook een hoop dingen te doen. Ik ben al heel lang aan het pushen voor een highspeed drone,” vertelt Ketelaar. “Eén van mijn speerpunten zal zijn om dat proberen erin te krijgen. Dat je gewoon parallel aan die auto’s kunt vliegen en filmen. Maar dan net buiten het circuit boven de hekken waar geen tribunes zijn. Dat zou wel iets zijn waarvan ik denk dat het echt heel spectaculair kan zijn.”

De technologie bestaat al. Twee jaar geleden volgde een prototype van deze drone, ontwikkeld door het Nederlandse bedrijf Dutch Drone Gods, Max Verstappen tijdens een testronde op Silverstone. De drone wist de Nederlander in zijn Red Bull een volledige ronde lang bij te houden op volle snelheid. Met een topsnelheid van maar liefst 340 km/u is het ’s werelds snelste camera drone.

Als Ketelaar het voor elkaar krijgt, zullen kijkers over niet al te lange tijd getuige zijn van deze adembenemende beelden tijdens de Grand Prix-weekenden.

