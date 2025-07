Formule 1-volgers op de Britse betaalzender Sky Sports kunnen inmiddels niet meer zonder de SkyPad, het scherm waarop expert Anthony Davidson tijdens GP’s fouten én hoogtepunten duidt. Over het geheim van de smid. “Niet iedereen kan dit werk doen.“

In de grote selectie die Sky Sports naar elke Grand Prix afvaardigt, is hij samen met Damon Hill, Martin Brundle en Karun Chandhok de vertegenwoordiger van het rijdersgilde. Anthony Davidson, roepnaam Ant, kent als voormalig F1-coureur het klappen van de zweep. De Brit is sinds 2012 een vaste waarde bij de betaalzender. Met zijn analyses op de SkyPad zorgt hij voor noodzakelijke duiding en diepgang.

Anthony, een simpele vraag: wat is de SkyPad?

“De SkyPad geeft fans die thuis voor de tv naar onze show zitten te kijken een kans om in deze sport waar dingen vaak zo snel gebeuren op een rustige manier tot zich te nemen. Om naar de details te kunnen kijken. Maar ook om uit te leggen waar je moet kijken bij actie op de baan als je geen getraind oog hebt. Dát is wat dit apparaat je in staat stelt te doen. En zoals met elke video kun je beelden natuurlijk langzamer afspelen, stopzetten, terug- en vooruit spoelen en alle hoogtepunten eruit vissen.”

Is er iets wat je er niet mee kunt doen?

“Ik ben afhankelijk van de clips die op de basis – in Londen – worden gemaakt en van daaruit naar de SkyPad worden gestuurd. In essentie functioneert het apparaat eigenlijk als een telefoon, waarop je je scherm kunt aanpassen en alle gebruikelijke mechanismen kunt gebruiken. De SkyPad is in feite een heel simpel apparaat. Je kunt er alleen op afspelen wat in Londen wordt geproduceerd en ingevoerd.”

Bepaal jij wat de kijkers te zien krijgen?

“Ja, bijna alle momenten zijn van mij afkomstig. Ik ben inderdaad in feite de contentdirector. Grappig, zo heb ik er eigenlijk nooit naar gekeken. Ik kies de clips op basis van wat ik heb gezien op de world feed (wereldwijde registratie, red). En soms ook van onboard beelden die voorbij zijn gekomen. Ik sta in direct contact met het team in Londen. Dan zeg ik bijvoorbeeld: ‘Ik wil deze ronde en die bocht van deze coureur’. Dan wordt het gestuurd en vertel ik het verhaal erbij.”

