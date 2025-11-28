Carlos Sainz vindt dat het tijd is voor een fundamentele herziening van het stewardbeleid in de Formule 1. Volgens de Williams-coureur zorgen de huidige richtlijnen juist voor méér verwarring in plaats van duidelijkheid. Sainz is meer onder de indruk van de analyses van bekende tv-analisten; hij pleit daarom voor stewards met actuele ervaring en een scherp analytisch vermogen, vergelijkbaar met de verslaggevers op tv.

In 2025 zorgden meerdere beslissingen van de stewards voor opgetrokken wenkbrauwen. Zo kreeg Oscar Piastri in Brazilië een tijdstraf van tien seconden voor zijn botsing met Kimi Antonelli, terwijl veel coureurs en analisten spraken van een eenvoudig race-incident. Tegelijkertijd ontliep Liam Lawson tijdens de GP van Las Vegas een straf, hoewel hij in de openingsronde op vergelijkbare wijze op Piastri botste. Eerdere incidenten – zoals in Mexico-Stad, waar de straffen eveneens ‘inconsistent’ werden genoemd – wakkerden de discussie verder aan.

In aanloop naar de GP van Qatar deelde Sainz een opvallende oplossing: hij wil, net als de tv-zenders, bepaalde ex-coureurs inzetten om incidenten te analyseren. Hij was de afgelopen maanden onder de indruk van de analyses bij bijvoorbeeld Sky Sports en F1TV. Sainz wees naar verschillende experts die regelmatig incidenten analyseren voor televisie en dat mogelijk beter doen dan de huidige stewards.

Chandhok, Palmer en Davidson

“Ik denk dat ik de laatste tijd, na de races, behoorlijk wat analyses heb gezien van incidenten”, verklaarde Sainz tegenover de pers in Qatar. “En enkele analisten die recent nog hebben geracet – onder wie Karun Chandhok, Jolyon Palmer en Anthony Davidson – zijn zeer goed in hun analyses en in de oordelen die ze vellen. Ze leggen de schuld meestal terecht bij een bepaalde persoon, of leggen simpelweg uit dat het een race-incident betreft.” Volgens Sainz ligt daar de toekomst. “Mijn idee is om af te stappen van strikte richtlijnen en juist mensen te gebruiken die incidenten net zo goed kunnen doorgronden als deze televisiemakers.”

“Dit is slechts mijn mening, maar ik ben behoorlijk onder de indruk van het werk dat sommige verslaggevers na de race doen”, benadrukte hij. “Dat betekent natuurlijk niet dat we het altijd honderd procent eens zullen zijn met deze drie ex-coureurs, maar in de meeste gevallen misschien wel negentig procent. Als ik een toekomst zou moeten schetsen voor de stewards in de Formule 1, zou die er min of meer zo uitzien”, besloot Sainz.

