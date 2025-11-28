In aanloop naar het sprintweekend in Qatar heeft de FIA haar derde jaarlijkse evaluatievergadering gehouden met de voorzitters van de Formule 1-stewards en de coureurs. Er volgde een uitgebreid gesprek over rijstandaarden, strafmaat en de toepassing van de huidige regels. Het stewardbeleid, met name bij het uitdelen van straffen, kwam de afgelopen maanden geregeld onder vuur te liggen.

Vrijdag presenteerde de FIA de uitkomst van de vergadering op haar eigen website. De organisatie benadrukte dat de jaarlijkse bijeenkomsten bedoeld zijn als open forum; zowel de coureurs als de stewards kunnen vrijuit hun mening geven over de huidige regelgeving en mogelijke verbeteringen. Naar eigen zeggen heeft de FIA hiermee waardevolle feedback verzameld om de richtlijnen – waar nodig – aan te scherpen. De discussie verliep bovendien ‘openhartig, open en in een zeer collegiale sfeer’.

In het overleg besprak men met name de Driving Standards Guidelines, oftewel de rijstandaarden. Op verzoek van de coureurs werden deze DSG’s in 2022 geïntroduceerd. Ze moeten verduidelijken wat wel en niet is toegestaan bij inhalen en verdedigen. De stewards gebruiken deze rijstandaarden in de praktijk als richtlijnen. “Het doel is om een gelijk speelveld te creëren en consistente besluitvorming te garanderen”, schrijft de FIA. De afgelopen weken klaagden veel coureurs echter over ‘inconsistentie’ in de beoordelingen van de stewards.

Rijstandaarden, consistentie en veiligheid

De coureurs zouden ten minste vijf spraakmakende voorbeelden hebben besproken: het incident tussen Piastri en Antonelli in São Paulo, dat tussen Sainz en Bearman in Monza, Sainz versus Lawson in Zandvoort, Norris versus Leclerc in Austin en het incident tussen Verstappen en Leclerc in Mexico-Stad. Deze voorbeelden vormden de basis voor het debat, meldt de FIA.

Uit de bespreking kwamen enkele duidelijke wensen naar voren vanuit het rijderskamp. Zo willen de coureurs meer nadruk op het respecteren van gele vlaggen én onderzoek naar aanvullende concepten om de veiligheid te vergroten. Daarbij pleiten ze ervoor dat beslissingen van de stewards – wanneer die niet over alle relevante informatie beschikken – worden uitgesteld tot na de race. Verder moeten de stewards erkennen dat de huidige richtlijnen nooit álle situaties kunnen dekken, waardoor het cruciaal blijft dat er altijd een ervaren (ex-)coureur bij de besluitvorming betrokken is. Tot slot eisen de coureurs meer helderheid over blauwe vlaggen, bijvoorbeeld door deze expliciet op te nemen in het beleid voor rijstandaarden. Voor 2025 voert de FIA geen wijzigingen meer door, maar de aangedragen punten gaan wel mee naar volgend jaar.

