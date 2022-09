Het heeft even geduurd, maar nu kunnen fans dan eindelijk in de huid van een Formule 1-teambaas kruipen met F1 Manager 2022. De game maakt indruk met de goede graphics en de veelzijdigheid, maar kent ook de nodige gebreken. FORMULE 1 mocht aan de slag met de langverwachte game.

Voor de doorgewinterde autosportfan was er al een managementgame in de vorm van Motorsport Manager. Daar neem je de leiding van een team, dat kan in de formule-klassen zijn of in de langeafstandsracerij, een beheer je allerlei zaken, van coureurscontracten tot aan de ontwikkeling van de auto en de fabrieken. Ook kan je in de rol van de hoofdstrateeg kruipen door de race van een afstandje in goede banen te leiden voor je eigen team.

Dat principe is ook terug te vinden in F1 Manager 2022, met wat toevoegingen en tekortkomingen ten opzichte van Motorsport Manager. Uiteraard draait het bij F1 Manager 2022 volledig om de Formule 1, met alle benodigde licenties om met de echte namen te spelen. Zo heb je niet alleen alle tien de Formule 1-teams en de twintig coureurs, maar ook de reservecoureurs, Formule 2- en Formule 3-coureurs. Een team in de twee laatstgenoemde klassen leiden is echter niet mogelijk, al is dat misschien nog iets voor de toekomst, net als het aanmaken van een elfde team op de F1-grid. Helaas, Andretti Autosport.

Voor nu moeten we ons richten op hoe de eerste poging van ontwikkelaar Frontier Developments heeft uitgepakt. Het heeft even geduurd voordat er weer eens een Formule 1-managergame op de markt kwam – 22 jaar om precies te zijn – maar is het het wachten waard geweest?

Het korte antwoord is ja, al zitten daar toch de nodige haken en ogen aan waardoor het geen overtuigende ja is. F1 Manager 2022 doet één ding uitstekend: de graphics. Ons werd een game beloofd waarin je in een tv-uitzendingstijl naar de race kunt kijken en meteen in de eerste race onder het kunstlicht van Bahrein is dat om van te smullen. Voor je het weet leg je de muis en toetsenbord weg en kijk je plots naar een Formule 1-race die nooit heeft plaatsgevonden, met de spanning die daarbij komt kijken.

Echter is het geen goed idee om als manager de controle uit handen te geven en pakken we de muis en toetsenbord er maar weer bij. In de race kun je je coureurs opdrachten geven met betrekking tot de banden, brandstof en het ERS-systeem. Het gaat in al die gevallen om meer of minder pushen, wat uiteraard invloed heeft op het verloop van de race.

Bandenproblemen

Daar komen dan wel helaas meteen de eerste gebreken om de hoek kijken. Met name de banden vormen een probleem op het moment van schrijven. De bandencompounds hebben namelijk geen echte invloed op de pace van de coureurs. De beste strategie is om van de harde band naar de mediums te gaan, of vice versa. Dat maakt het werk voor de Ferrari-pitmuur wat makkelijker, maar dat maakt de races ook stukken voorspelbaarder.

Een undercut heeft bijvoorbeeld weinig nut en een sprint tot de streep op de zachte band zal je ook niet veel posities opleveren ten opzichte van coureurs die al een lange tijd op de harde band rijden. De ontwikkelaar belooft beterschap, al is dit toch een fundamenteel onderdeel van de game. Dat zou bij de release wel beter zou moeten werken.

In de raceweekenden zijn de graphics zoals gezegd om van te smullen, maar de physics lopen wat dat betreft wat achter. De auto’s leunen heftig door de bochten en de stuurbewegingen zijn soms wat schokkerig, wat te vergeven is in een managergame waarbij deze hele uitzending-stijl juist een enorme bonus is. Het leidt soms wel tot nogal opmerkelijke momenten zoals crashes die er niet realistisch uitzien en verremmingen worden vaak gevolgd door een complete stilstand van de bolide. Daar valt echter overheen te kijken, wetende dat deze game niet hetzelfde doel dient als F1 22 van EA Sports.

Een mooie toevoeging voor de realistische beleving zijn de boordradio’s, die zo uit de echte wereld geplukt zijn en toegepast worden op situaties in de game. Zo kan een Fernando Alonso aangeven dat zijn voorbanden oververhit raken terwijl Max Verstappen juist relaxt aangeeft dat alles wel in orde is met de afstelling van de auto.

Van kantoor naar pitmuur

Deze races hebben overigens de lengte van de echte races. Zo kan het dus gebeuren dat je zomaar anderhalf uur verder bent met één race, al kun je er ook voor kiezen om de race sneller te laten verlopen, tot 16 keer zo snel. Het is dus een flinke tijdsinvestering, maar eentje die je soms niet eens doorhebt omdat je zo in de race wordt gezogen. Vrije trainingen en kwalificaties kunnen gesimuleerd en dus overgeslagen worden, maar de race vereist altijd dat jij op het stoeltje op de pitmuur komt zitten.

Eenmaal klaar met het raceweekend keer je terug in het hoofdkwartier, waar je als teambaas het overzicht moet zien te houden over alle aspecten van het team. Zo moet je de ontwikkeling van de auto bijhouden, maar tegelijkertijd ook rekening houden met het budgetplafond. Wil je dat de ontwikkeling sneller gaat of dat het efficiënter verloopt, dan zul je een van je fabrieken moeten upgraden, wat ook weer een hoop geld kost en veel tijd in beslag neemt.

Daarnaast heb je ook nog je coureurs tevreden te houden met goede contracten en kun je op zijn Red Bulls kopstukken van Mercedes wegkapen om je technische team te versterken. Ook hier zijn alle bekende namen van de teams te vinden, waardoor onder andere Max Verstappens race-engineer Gianpiero Lambiase en Mercedes’ Mike Elliott beschikbaar zijn om over te nemen.

Dit alles kan zeker in het begin wat overweldigend voelen, maar na enkele races voelt alles al een stuk natuurlijker aan en weet je waar je precies aan moet denken. Het zorgt voor genoeg denkwerk en strategische besluiten in de hoop dat je van jouw team een kampioensteam kan maken.

Alhoewel… Het is relatief eenvoudig om dat te laten gebeuren. Met een enorm budget en flinke bonussen voelt het amper alsof er een budgetplafond is en binnen no-time kun je van een team als Haas een titelkandidaat maken, mede omdat de andere teams stil lijken te staan. De uitdaging ontbreekt daarin vooralsnog.

F1 Manager 2022 is een goede eerste poging van Frontier Developments. De game is zeer vermakelijk, ziet er goed uit, geeft je echt het gevoel een teambaas te zijn en de Formule 1-sfeer is volledig aanwezig. Toch zijn er de nodige gebreken die opgelost moeten worden om de game op langere termijn interessant te houden. Het is als de perfecte strategie, totdat regen roet in het eten gooit.

F1 Manager 2022 is nu verkrijgbaar voor de Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X/S en PC.