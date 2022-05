Het is aan Ferrari om de komende races ‘de auto zoveel mogelijk te ontwikkelen’, stelt teambaas Mattia Binotto. In Barcelona komt er al een ‘belangrijk’ updatepakket voor de Italiaanse renstal en dat zou het team weer sterker moeten maken in de strijd met Red Bull.

Ferrari begon sterk aan het seizoen en had een voordeel ten opzichte van Red Bull, maar in tegenstelling tot Red Bull heeft de Italiaanse renstal de eerste vijf races géén updates meegenomen. Het team wilde eerst de F1-75 in huidige vorm perfectioneren voordat zij met nieuwe, verbeterde onderdelen zouden komen. Maar nu Ferrari het voordeel verloren heeft weet teambaas Mattia Binotto dat het aan zijn team is om met een antwoord te komen.

“Het is de komende races onze beurt om de auto zoveel mogelijk te ontwikkelen door upgrades te introduceren”, zegt Binotto. “Het is geen verrassing dat we in Barcelona een pakket zullen hebben dat erg belangrijk zal zijn voor ons.”

Lees ook: Binotto ‘blij teleurgesteld’: ‘Hoop dat Red Bull eerder stopt met ontwikkelen’

Binotto hoopt dat het updatepakket ‘werkt zoals verwacht’, aangezien hij weet dat ze wat goed te maken hebben ten opzichte van Red Bull. “We moeten het gat dat we hebben verkleinen. Zij zijn een paar tienden per ronde sneller dan wij”, aldus de Italiaan, die daar wel de kanttekening plaatst dat Red Bull enkele updates heeft meegenomen, met een groot pakket in Imola, terwijl Ferrari de eerste vijf races heeft afgewacht.

Voor Charles Leclerc is het in ieder geval duidelijk dat Ferrari moet verbeteren, al maakt de Monegask zich nog geen grote zorgen. “Natuurlijk zijn zij zich aan het verbeteren, dat hadden we allemaal verwacht. Red Bull is een zeer sterk team en dat weten we. Dat is dus geen verrassing. Maar ik heb ook vertrouwen in mijn team, ik weet zeker dat we updates zullen meenemen die ons weer naar de top brengen. Dat hoop ik. Maar we werken hard, we werken goed dus ik hoop dat die updates ons helpen om ze weer uit te dagen”, aldus de kampioenschapsleider.