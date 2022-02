Ferrari heeft donderdag als zevende team de bolide voor 2022 onthuld. In Maranello werd de F1-75 aan het grote publiek vertoond. Een dag eerder waren er na een privé-presentatie voor teamleden al foto’s uitgelekt van de rode wagen.

Na de dominante jaren met Michael Schumacher begin 2000 staat Ferrari al weer een aantal jaren droog. De Italiaanse renstal eindigde vorig jaar als derde in het constructeurskampioenschap, maar er mag toch meer worden verwacht van Ferrari.

F1-75

Ferrari toonde donderdag hun traditionele rode auto tijdens de presentatie in Maranello. De F1-75 is voorzien van zwarte accenten aan de vleugels en de halo. Het is dit jaar 75 jaar geleden dat de eerste Ferrari-productieauto, de 125S, de fabriek verliet, om die reden is er voor F1-75 gekozen als naam van de 2022-auto.