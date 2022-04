Ferrari vindt het na drie races nog te vroeg om aan teamorders te denken, ook al staat Charles Leclerc nu ruim voor teamgenoot Carlos Sainz. Voor nu zijn de twee coureurs vrij om te strijden, benadrukt teambaas Mattia Binotto.

Leclerc had een bijna perfecte run in de eerste drie races, met twee zeges en de tweede plaats in Saoedi-Arabië. Hij staat daardoor op 71 punten terwijl teamgenoot Sainz op 33 punten staat, mede door de uitvalbeurt in Melbourne. Het verschil is al groot, maar voor Ferrari nog niet groot genoeg om aan teamorders te denken.

“We hebben net pas drie races gehad”, vertelt Ferrari-teambaas Mattia Binotto. “Er zijn nog steeds twintig races te gaan. Het is een erg lang kampioenschap. Onze coureurs zijn vrij om te strijden en ik kijk er erg naar uit om te genieten van hun gevechten voor een goede positie, hopelijk de eerste plaats”, aldus de Italiaan.

Voor Sainz maakten de eerste drie races van het seizoen duidelijk dat hij ‘perfect’ moet zijn. “Charles rijdt erg goed”, geeft de Spanjaard toe. “Zoals hij heeft aangegeven begrijpt hij de auto erg goed en hij doet er geweldige dingen mee. Het is natuurlijk een geweldige auto, maar hij rijdt ook zeer sterke races en zet zeer sterke resultaten neer.”

In Melbourne hoopte Sainz dat hij in de kwalificatie in de buurt kon komen van Leclerc, maar na twee pechmomenten moest hij vanaf de negende plek starten. “Er zou altijd al een race komen waar niet alles zou gaan zoals ik wil, net als dat er een race zou zijn waar ik een fout zou maken. Het is nu belangrijk om ervan te leren en om te proberen wat perfecter te zijn. Ik moet meer naar elk detail kijken”, aldus Sainz.