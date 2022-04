Ferrari-voorzitter John Elkann is trots dat zijn team dit jaar weer aan de top meedoet, maar blijft na slechts drie van de 23 races op zijn hoede. Het team moet hoe dan ook ‘onvermoeibaar blijven werken’, stelt Elkann.

Ferrari stortte na een sterke tweede seizoenshelft in 2019 in, met een desastreus 2020 als gevolg. Het legendarische team streed plots niet meer om zeges of podiumplaatsen, maar voor de laatste puntjes in de race. Vorig jaar zette het team weer voorzichtige stapjes vooruit, maar een zege of titelkansen zaten er niet in. Nu is dat plots anders. Ferrari, dat sinds 2007 naar een nieuwe kampioen snakt, staat na drie races bovenaan, zowel bij de coureurs als constructeurs.

Dat leidt tot voorzichtige tevredenheid bij John Elkann, voorzitter van Ferrari. “We zeiden twee jaar geleden dat we hard moesten werken om weer competitief te worden en het seizoen 2022 is echt spannend van start gegaan”, wordt Elkann door persbureau Reuters geciteerd bij de jaarlijkse vergadering met aandeelhouders.

“Net als onze tifosi ben ik verheugd dat we op het hoogste niveau kunnen racen”, vervolgt Elkann. “Dat gezegd hebbende weten we dat het seizoen net pas begonnen is en in de Formule 1 ben je altijd omringd door felle tegenstanders. We moeten onvermoeibaar werken als een team om elk aspect van onze prestaties te optimaliseren. Dat is de geest en de aanpak die ik graag terugzie in Imola en naarmate het seizoen vordert”, aldus de Ferrari-voorzitter.