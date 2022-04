Sinds twee jaar komt de Formule 1 weer naar het Autódromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari in Imola. Dat was eerst nog in de rol van invaller ten tijde van de pandemie, met een nieuw contract op zak nu mist er nog één aspect: de tifosi. Maar die komen nu ook in grote getalen, belooft de organisatie van de Grand Prix van Emilia-Romagna.

De beelden van de heuvels bij Tosa en Rivazza na weer een Ferarri-overwinning in het tijdperk Schumacher komen omhoog. Het circuit is erg geliefd onder de coureurs, viel op de afgelopen twee jaar. Old skool is een term die vaak zal vallen, de rijke historie vol hoogte- en uiteraard dieptepunten wordt weer veel aangehaald.

Vaste prik op Monza tijdens de Italiaanse Grand Prix maar straks op zondag ook in Imola: de luchtacrobaten van de Frecce Tricolori. Foto: Motorsport Images

In Imola wordt vast al stilletjes gedroomd van nieuw Ferrari-succes. “Natuurlijk, de seizoensstart was hoopgevend en om een competitieve Ferrari te zien is uiteraard fantastisch voor de Italiaanse fans”, vertelt woordvoerder Marcello Pollini van het circuit aan FORMULE 1 Magazine. “We zitten hier een uurtje rijden van Maranello, in het hart van de Italiaanse motorsport met Lamborghini, Ducati, Dallara, Pagani en ga zo maar door vlak in de buurt. Het heeft de kaartverkoop zeker goed gedaan.”

“Het wordt een spektakel als vanouds bij Rivazzi en Tosa, een grote show”, gaat hij verder. “Het acrobatisch squadron van de Frecce Tricolori zullen een show opvoeren maar verder kan ik er nog niet zoveel over vertellen. We verwachten zo’n 80.000 fans.”

Het team van Imola heeft de afgelopen jaren hard gewerkt voor de permanente plek op de kalender. Het circuit heeft een onderhuidse update gekregen van Jarno Zaffelli, de man die ook Zandvoort onder handen nam. “Een vierjarig contract is een mooi beloning voor onze inzet”, aldus Pollini. “Bovendien zijn we de enige van drie met een sprintrace-weekend. Het is alles bij elkaar een mooie jumpstart voor ons evenement.”

