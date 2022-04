Charles Leclerc is tevreden met de F1-75, maar blijft wel op zijn hoede voor Red Bull. Hij verwacht dat het ‘moeilijk’ wordt om dat team bij te houden op het gebied van ontwikkeling, maar heeft er alle vertrouwen in dat Ferrari erin slaagt om de auto te verbeteren.

Leclerc zit nu in zijn vierde seizoen bij Ferrari. Waar hij in 2019 twee zeges pakte moest hij de afgelopen twee jaar vooral geduldig blijven na een flinke terugslag in 2020. Nu kan Leclerc om zeges strijden met de F1-75 en zou hij zelfs voor de titel kunnen gaan, met twee zeges in drie races. Met een competitieve auto onder zich weet Leclerc dat hij op zijn best moet presteren.

Lees ook: Leclerc gelooft steeds meer in titelkansen na tweede zege: ‘Hebben een erg sterke en betrouwbare auto’

“Om ons in deze positie te bevinden in de Formule 1, dat betekent veel”, stelt Leclerc. “Zeker na de afgelopen jaren, zeker met een team als Ferrari. Het voelt ongelofelijk. Natuurlijk is de mentaliteit een beetje anders dan de laatste twee jaar, omdat ik nu weet dat ik een auto onder me heb die in staat is om te winnen. Ik hoef niet echt te overdrijven of iets extreem speciaals en spectaculairs te doen om één of twee posities te bemachtigen omdat ik weet dat het in de auto zit en ik gewoon mijn werk moet doen. Dus de mentaliteit is een beetje anders dit jaar”, geeft de Monegask aan.

Voor nu staat Ferrari bovenaan, maar het is met nog twintig races te gaan een lang seizoen waarin de ontwikkeling een belangrijke rol gaat spelen. Leclerc blijft dan ook op zijn hoede voor Red Bull. “Het zal moeilijk worden om Red Bull bij te houden op het gebied van ontwikkeling. Maar hetzelfde team dat aan deze auto heeft gewerkt, zal ook werken aan de ontwikkeling van de auto dus ik heb er vertrouwen in.”

Lees ook: Ferrari neemt ‘niet veel nieuws’ mee naar Imola vanwege sprintkwalificatie

“Er is geen reden voor ons om op achterstand te staan, want we hebben goed werk verricht, of de jongens in Maranello hebben goed werk verricht, met het opbouwen van deze auto voor dit jaar. Er zijn wat updates op komst en ik heb er alle vertrouwen in dat het de goede kant op zal gaan. Dus ja, ik zou me niet te veel focussen op de anderen. Ik denk dat we ons op onszelf moeten richten”, aldus Leclerc.

Foto: Motorsport Images