Na drie van de (voorlopig) 22 races dit seizoen staat Charles Leclerc met een bijna perfecte score van 71 punten met ruime marge bovenaan in het kampioenschap. Het doet Ferrari en de Monegask steeds meer hopen op de titel: “We hebben een erg sterke en betrouwbare auto.”

Leclerc kon na een goede start zijn poleposition verzilveren en de leiding behouden. Hij had vervolgens weinig moeite om weg te rijden van Max Verstappen, die het zwaar had vanwege de hoge bandenslijtage. De uitvalbeurt van de Nederlander maakte de race nog makkelijker voor Leclerc, die zich in de laatste ronden enkel nog bezighield met het bonuspunt voor de snelste raceronde.

“Het was de eerste keer dat we echt de controle hadden”, vertelt Leclerc na afloop van de Australische Grand Prix. “Eerlijk, wat een auto vandaag. Natuurlijk deed ik het dit hele weekend goed, maar dat zou niet mogelijk zijn zonder de auto. Dit weekend was de racepace extreem sterk, de banden voelden goed, van de eerste tot de laatste ronde. Ik ben gewoon zo blij”, glundert de Monegask.

Twee momenten werd het wat lastig voor Leclerc: de herstarts. De eerste verliep prima voor hem, maar bij de tweede moest hij toch vrezen voor zijn leiding. Hij had een moment in de laatste bocht waardoor Verstappen plots op zijn staart zat. “Het was erg lastig. Ik had enorme onderstuur in de laatste bocht. Ik wist dat het lastig zou worden om de leiding te behouden. Na de eerste twee bochten kreeg ik de grip weer en hadden we de pace. Het is ongelofelijk om hier te winnen.”

Na afloop van de race klonk het positief op de boordradio, waar steeds meer geloof in de auto én de titelkansen komt. “We hebben pas drie races gehad, het is dus lastig om nu al aan het kampioenschap te denken”, wil hij niet te hard van stapel lopen. Maar: “We hebben een erg sterke en betrouwbare auto. We stonden er tot nu toe altijd bij, ik hoop dat het zo doorgaat. Als het zo blijft, dan maken we wel kans. Dat zorgt voor een glimlach op mijn gezicht na de afgelopen twee jaren, die waren erg moeilijk voor mij en het team. Het is geweldig om weer op deze positie te staan”, aldus de Monegask.

Foto: Motorsport Images