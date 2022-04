Ferrari is niet van plan om met veel updates naar Italiaans grondgebied te gaan voor de Grand Prix van Emilia-Romagna op Imola. Reden daarvoor is het sprintformat, waardoor er weinig tijd is om nieuwe onderdelen te testen.

Terwijl de meeste teams al kleine of wat grotere updates hebben meegenomen, blijft het bij Ferrari nogal stil. Het team heeft sinds de wintertests in Barcelona en Bahrein weinig aan de F1-75 veranderd, maar dat bleek met twee zeges in drie races ook niet nodig. Red Bull zou volgens adviseur Helmut Marko een stevig updatepakket meenemen naar Imola, waar de RB18 op een dieet gezet wordt om meer richting het minimumgewicht te gaan, maar ook dan zal Ferrari ‘niet veel nieuws’ meenemen voor de bolide van Charles Leclerc en Carlos Sainz.

Reden daarvoor is het sprintformat, waardoor de coureurs op vrijdag al na de eerste vrije training zullen kwalificeren voor de sprintkwalificatie van zaterdag. Die sprintrace bepaalt vervolgens de startvolgorde voor de race. Met slechts twee vrije trainingen, waarvan één echt nuttig is, ziet Ferrari weinig reden om met een updatepakket te komen.

“Imola is zeker een moeilijk weekend om nieuwe onderdelen op de auto te zetten”, wordt Binotto door Speedweek.com geciteerd. “In de training moet je je immers concentreren op de kwalificatie in de namiddag. Om deze reden zullen we niet veel nieuws meenemen”, aldus de Italiaan.

Na de wintertests was al duidelijk dat Ferrari een stap vooruit had gezet, maar dat ze twee van de eerste drie races zouden winnen had Binotto niet verwacht. “Ja, we zijn zeker verrast, ook al hebben we hard gewerkt en was het project voor dit jaar onze eerste prioriteit. Natuurlijk wist ik dat we een goed team hadden en daarom wist ik dat we ons zouden verbeteren ten opzichte van voorgaande jaren. Natuurlijk hoopten we het seizoen sterk te beginnen.”

“De wintertests toonden aan dat we een goede wagen hebben”, vervolgt Binotto. “Maar we hadden zeker niet zo’n sterke start van het seizoen verwacht. Maar de races tot nu toe hebben ook laten zien dat het verschil tussen ons en onze concurrenten heel klein kan zijn, dus ik weet zeker dat we de komende weken een mooie topstrijd zullen zien”, aldus de Ferrari-teambaas.

Foto: Motorsport Images