Ferrari-teambaas Mattia Binotto denkt dat de Scuderia inmiddels ‘beter voorbereid’ is voor de titelstrijd dan de laatste twee keer dat het om de hoofdprijs meedeed, in 2017 en 2018.

In 2017 stond toenmalig Ferrari-coureur Sebastian Vettel halverwege het seizoen bovenaan in het WK, met één punt meer dan Mercedes’ Lewis Hamilton. Uiteindelijk won Hamilton de titel echter met 363 om 317 punten. Het jaar erop stond Vettel na tien van de 21 Grands Prix zelfs acht punten voor, maar ging het kampioenschap wederom naar Hamilton, met 408 om 320 punten.

Hoewel Vettel niet foutloos was tijdens beide titelcampagnes, moest Ferrari beide keren ook haar meerdere in Mercedes erkennen in de ontwikkelingsrace. Deze technische wapenwedloop wordt ook dit jaar in de strijd met Red Bull doorslaggevend, weet Binotto, al denkt de teambaas dat Ferrari er wat dat betreft beter voor staat dan voorheen. Dat maakt hij duidelijk tegenover Motorsport Week.

Uitdagingen

“Het ontwikkelingstempo vasthouden gedurende een seizoen, is altijd een uitdaging. Voor iedereen. Het klopt daarbij dat onze rivalen”, zo doelt hij op Red Bull, “hier de afgelopen jaren erg goed in zijn geweest. De laatste twee keer dat wij kans op de titel hadden, in 2017 en 2018, verloren wij wat terrein in de ontwikkelingsrace, maar we beschikken nu over betere middelen om de auto te ontwikkelen dan toen.”

Binotto heeft het dan onder meer over de windtunnel en simulator, maar ook de werkwijze van Ferrari. “Ik denk dat we vandaag de dag een stuk beter voorbereid zijn om in dit opzicht een goede job te doen”, stelt hij dan ook. Volgens Binotto kan de budget cap die tegenwoordig van kracht is daarbij wel ‘een game-changer’ zijn in de ontwikkelingsstrijd, en is het zaak dat Ferrari daar goed op inspeelt.