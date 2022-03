Ferrari-teambaas Mattia Binotto is ervan overtuigd dat Charles Leclerc het in zich heeft om dit seizoen voor de titel te gaan. De Monegask zelf is tevreden met de seizoenstart, maar wil nog niet spreken over de titel: “Het is nog vroeg.”

Ferrari kwam sinds de titel van Kimi Räikkönen in 2007 nog wel in de buurt van een kampioenschap, maar Felipe Massa, Fernando Alonso en Sebastian Vettel grepen allemaal mis. De Scuderia heeft al vijftien jaar geen titel gepakt, maar de F1-75 heeft in de eerste twee races van dit seizoen laten zien dat Ferrari dit jaar weer mee kan doen om de titel.

Lees ook: ‘Leclerc en Verstappen respecteren elkaar maar één zal over de grens gaan’

Ferrari-teambaas Mattia Binotto is ervan overtuigd dat Charles Leclerc dit jaar dan ook klaar is om voor het kampioenschap te gaan. “Ik denk dat hij dat wel is”, stelt Binotto tegen Motorsport-Magazin. “We weten waartoe hij in staat is. Hij laat zien dat hij in staat is om voor het kampioenschap te vechten. Hij is een heel goede racer”, aldus Binotto.

Leclerc zelf is uiteraard tevreden met de seizoenstart. Hij won de Grand Prix van Bahrein en werd na een bloedstollend duel met Max Verstappen tweede in Saoedi-Arabië. Hij voert nu het kampioenschap aan met 45 punten achter zijn naam. “Natuurlijk ben ik heel tevreden met deze start van het seizoen”, vertelt Leclerc. “Ik werk goed samen met het team. We waren zeer goed voorbereid voor de eerste race. Daarom voel ik me over het algemeen goed.”

Lees ook: Leclerc pleit voor behouden van DRS: ‘Races zouden anders heel saai zijn’

“Maar er komt zeker nog meer”, vervolgt de Monegask. “Ik weet precies waar ik nog aan moet werken en verbeteren om meer prestaties te vinden.” Of het genoeg zal zijn voor het kampioenschap, durft Leclerc nog niet te zeggen. “Het is nog erg vroeg in het seizoen. Laten we zeggen dat het een zeer goede start van het seizoen is.”