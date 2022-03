Charles Leclerc vindt dat, ondanks de nieuwe reglementen, de Formule 1 voorlopig gewoon de DRS moet blijven gebruiken omdat de races anders ‘heel saai’ zouden zijn.

Met de nieuwe regels is gebleken dat het volgen een stuk makkelijker gaat dan vorig jaar, toen de bolides veel last hadden van de vuile lucht. Dat moet vervolgens de inhaalacties bevorderen. Aangezien het nu wat beter is, rijst de vraag of de DRS als hulpmiddel moet blijven bestaan, of dat deze in de prullenbak gegooid moet worden. Charles Leclerc pleit in ieder geval voor het behouden van de DRS.

“Ik vind dat de DRS voor nu moet blijven, anders zouden de races heel saai zijn”, stelt Leclerc. “Hoewel het volgen een stuk beter gaat dan vorig jaar, wat een positieve stap is, denk ik dat het nog steeds niet genoeg is om de DRS te dumpen. Het hoort erbij en ik geniet er best van. Het hoort bij de strategie van de coureurs, voor wat betreft het inhalen en verdedigen, het is onderdeel van het racen.”

Ook racewinnaar Max Verstappen was na afloop van de race in Saoedi-Arabië positief te spreken over de DRS. “Als ik geen DRS had gehad, dan had ik hem nooit ingehaald”, vertelt Verstappen. “De auto’s zijn daar nog steeds te gevoelig voor. Natuurlijk is het op sommige circuits makkelijker om in te halen. Maar als de DRS er niet zou zijn geweest, dan was ik tweede geworden.”

Foto: Getty Images