Topman Helmut Marko ziet ‘zijn’ Red Bull en Max Verstappen liever met Charles Leclerc en Ferrari vechten dan met Lewis Hamilton en Mercedes zoals vorig jaar. “Ik denk ook niet dat het zo zal escaleren als vorig jaar.”

Dat stelt Marko in gesprek met onder meer FORMULE 1 Magazine, na de door Verstappen gewonnen strijd met Leclerc in Saoedi-Arabië. De Nederlander en Monegask knokten er daar al voor de tweede race op rij op los, en als het aan Marko ligt, komen er nog wel meer van dit soort duels.

De rasechte Oostenrijkse racer en fijnproever smult namelijk van de rivaliteit tussen Verstappen en Leclerc – en hun teams Red Bull en Ferrari – vertelt hij. “Ik denk ook dat het spannender is om met Leclerc in een Ferrari te vechten dan met Hamilton in een Mercedes.”

Waarom dat dan is? “Dit gaat meer om de sportieve strijd”, verwijst Marko naar alle politieke perikelen tussen Mercedes en Red Bull van vorig jaar, toen het spel haast net zo hard naast als op de baan werd gespeeld.

Bang dat het mooie gevecht zal verharden naarmate het seizoen vordert, zegt Marko ook niet te zijn. “Ik denk niet dat het zo zal escaleren zoals vorig jaar”, refereert hij daar wederom aan. Met een knipoog: “Weet je, Ferrari zit niet ver van de Oostenrijkse grens, dus we hebben altijd een goede relatie gehad.”

Of Mercedes zich nog in de huidige tweestrijd kan mengen, durft Marko niet te voorspellen. “Als ze hun problemen kunnen oplossen… Maar ze zitten nu nog een halve tot een hele seconde bij ons vandaan, dus ja…”

Red Bull zit bovendien ook niet stil, bezweert de topman van het team. “Wij hebben ook nog wat in het vat zitten. Zowel qua technische updates als wat het gewicht betreft.” De Red Bull RB18 is nu immers nog te zwaar, maar duidelijk sterk genoeg voor het zwaargewichtengevecht met Ferrari en Leclerc.

