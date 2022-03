De nazit na een om zoveel redenen veelbesproken Grand Prix van Saoedi-Arabië. In Paddockpraat, de podcast van FORMULE 1 Magazine, praten Jeroen Bleekemolen, Daan de Geus, Mike Mulder en Sjaak Willems na over het weekend. Over Leclerc vs. Verstappen II, wel of niet racen in Saoedi-Arabië, de column van Koen Vergeer en nog veel meer.

