Red Bull zal voor de vierde race van het seizoen, de Grand Prix van Emilia-Romagna op Imola, een updatepakket meenemen om het gewicht van de RB18 te reduceren, laat Red Bull-adviseur Helmut Marko weten.

Al voor de start van het seizoen was duidelijk dat sommige teams met overgewicht worstelden. Het minimumgewicht lag in eerste instantie op 795 kilogram, maar slechts één team zou dat gewicht ook bereikt hebben. Daarop is besloten om het minimumgewicht naar 798 kilogram te brengen, al zijn er nog steeds teams die wat gewicht proberen te verliezen. Eén daarvan is Red Bull, dat al een update op de planning heeft staan om het gewicht van de RB18 te reduceren.

“De Ferrari is altijd snel, onder alle omstandigheden, ongeacht de temperatuur of de banden”, vertelt Red Bull-adviseur Helmut Marko in gesprek met Servus TV. “Onze auto is absoluut wat lastiger om af te stellen, maar we zullen in Imola wat gewicht verliezen”, verklapt de Oostenrijker.

Het zou Red Bull een ‘significant tijdsvoordeel’ moeten opleveren, stelt Marko, maar of dat genoeg is om Ferrari te verslaan weet hij nog niet. “We bevinden ons in een goede positie, maar we hebben een bijna gelijkwaardige tegenstander in Ferrari. Charles Leclerc rijdt dit seizoen absoluut foutloos, het zal dus een spannend jaar worden.”

Voordat de Formule 1 naar Imola trekt, keren de teams eerst weer terug naar Australië. Na twee jaar afwezigheid wordt er weer een race op Albert Park verreden, al is dat circuit wat aangepast om de races wat spannender te maken. Marko denkt dat Red Bull daar net zo goed zal presteren als in Saoedi-Arabië. “Het gaat erom wie de auto zo goed mogelijk kan afstellen. Dit circuit paste bij ons, maar het is lastig. Het zal waarschijnlijk weer spannend worden”, besluit de Red Bull-adviseur.