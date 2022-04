De coureurs hebben dit weekend niet langer vier mogelijkheden om de DRS te gebruiken op Albert Park, maar drie. De FIA heeft besloten om de vierde DRS-zone weg te halen vanwege veiligheidszorgen.

Om de Grand Prix van Australië, die de afgelopen jaren weinig memorabele races opleverde, interessanter te maken besloot de FIA om dit weekend maar liefst vier DRS-zones te gebruiken. In voorgaande edities waren het er drie, maar dankzij aanpassingen aan het circuit konden de coureurs nu ook tussen bocht 8 en 9, wat nu een snelle sectie is, de DRS activeren.

Daar konden de coureurs maar liefst één dag gebruik van maken, want de FIA heeft vanochtend besloten om dat terug te draaien. Het bestuursorgaan heeft besloten om deze DRS-zone weg te halen vanwege veiligheidszorgen, zo staat in een aangepast document. De DRS-zone tussen bocht 10 en 11 blijft er wel, maar nu ligt het detectiepunt net voor bocht 9. Daardoor konden de coureurs er in de derde vrije training al geen gebruik meer van maken en ook in de kwalificatie en race zullen ze het dus zonder deze DRS-zone moeten stellen.

De overige twee DRS-zones zijn niet aangepast. Daardoor kunnen coureurs die binnen een seconde van hun voorganger zitten op start/finish en tussen bocht 2 en 3 gebruikmaken van DRS. Het detectiepunt voor deze twee zones ligt net voor bocht 13.