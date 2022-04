Het is vrijdag en dus Zoomen we met onze verslaggever ter plaatse. Daan de Geus is in Melbourne en is onder de indruk van de festivalsfeer die er hangt in Albert Park waar bezoekersrecords worden gebroken. In de paddock gaat het veel over VW, Audi en Porsche en alle spelletjes die daarbij komen kijken. Ferrari is andermaal snel over één rondje maar heeft Red Bull misschien een voordeel op zondag?

