De FIA heeft naar aanleiding van de kritiek van coureurs over de snelheid van de safetycars een verklaring naar buiten gebracht. Zij benadrukken dat de veiligheid vooropstaat en dat het voor alle coureurs hetzelfde is als de safetycar langzaam rijdt.

In Melbourne klonk tijdens de safetycar-fases weer het bekende geluid: coureurs die klaagden dat de safetycar te langzaam reed. Het is inmiddels traditie voor coureurs die direct achter de safetycar zitten, omdat het tempo van de safetycar ook bepaalt hoe warm de coureurs de banden kunnen houden. Max Verstappen klaagde in Australië dat de safetycar, afgelopen weekend de Aston Martin, te langzaam reed.

Na de race vergeleek Verstappen deze Aston Martin met een schildpad, terwijl racewinnaar Charles Leclerc en nummer drie George Russell er in de persconferentie ook nog over grapten. “Het voelt altijd te langzaam omdat je zoveel grip hebt, het is erg lastig op de compounds waar we op staan”, zei Leclerc. Russell sprong vervolgens in: “Dat probleem hebben we niet met de Mercedes AMG-safetycar”, grapte Russell over de snelheid. Vervolgens had Leclerc een idee: “We moeten een Ferrari safetycar inzetten, die zal dan wel vijf seconden sneller zijn.”

Lees ook: Glock: ‘Verstappen moet geduldig zijn, hij heeft de auto om voor de titel te gaan’

Het was allemaal op luchtige toon, maar de FIA heeft toch genoeg reden gezien om in een verklaring nog eens uitleg te geven over de snelheid van de safetycar. “De FIA wil graag benadrukken dat de voornaamste functie van de safetycar niet de snelheid, maar de veiligheid van de coureurs, marshals en officials is”, schrijft het bestuursorgaan in een verklaring. “Bij de safetycar-procedures wordt rekening gehouden met allerlei doelstellingen, afhankelijk van het incident in kwestie.”

Daarbij gaat het volgens de FIA onder meer om het veld wat bij elkaar te krijgen door langzamer te rijden, maar ook het navigeren langs debris dat op de baan ligt of het aanpassen van de snelheid als ze de plaats van het incident bereiken, waar dan mogelijk marshals werken. “De snelheid wordt daardoor vooral bepaald door de wedstrijdleiding en wordt niet beperkt door de capaciteiten van de safetycars”, benadrukt de FIA nog eens dat de Aston Martin en Mercedes AMG allesbehalve langzaam zijn. Bovendien hebben de coureurs niet veel te klagen: “De snelheid is van ondergeschikt belang, het is voor alle coureurs hetzelfde”, aldus de FIA.