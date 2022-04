Twee uitvalbeurten in de eerste drie races: optimaal was de seizoenstart van Max Verstappen zeker niet. Maar volgens oud-Formule 1-coureur Timo Glock moet de wereldkampioen ‘geduldig’ blijven: “Hij heeft een auto waarmee hij voor de titel kan gaan.”

Verstappen staat na drie races op slechts 25 punten, waarmee hij zesde in de tussenstand staat. Met de snelheid van zijn RB18 zit het wel goed, maar de betrouwbaarheid loopt achter. Hij viel in Bahrein en in Australië uit vanwege motorproblemen terwijl Charles Leclerc nu al op 71 punten staat en in Melbourne liet zien dat Ferrari een serieuze titelkandidaat is.

“Ferrari heeft duidelijk het sterkste en meest consistente pakket dat tot nu toe erg goed heeft gewerkt op verschillende soorten circuits en de banden goed kan beheren”, zegt oud-Formule 1-coureur Timo Glock, nu actief als expert bij de Duitse tak van Sky Sports. “De Scuderia krijgt de banden altijd in de optimale window.”

Dat gold niet voor Verstappen en Red Bull, merkt Glock op. “In Australië zagen we dat alle andere teams op precies dit gebied verzwakten. Vooral de wagens van Red Bull, die alleen bij de start het tempo van Leclerc konden evenaren, maar daarna snel linksvoor last kregen van graining. Dat was niet te zien bij Ferrari.”

Glock heeft veel lof voor de ‘zeer sterk presterende’ Leclerc, maar kijkt vooral naar de zorgen bij Red Bull. “Bij Red Bull is het absoluut noodzakelijk om de fouten eruit te halen. Het is een kwestie van analyseren wat het probleem is. Dit is de slechtst mogelijke start van het kampioenschap voor het team, want ze hebben in de eerste drie races al te veel punten laten liggen.”

“Het is begrijpelijk dat Verstappen geïrriteerd reageerde op dit onderwerp”, vervolgt Glock. “Maar hij moet nu geduldig zijn. Hij heeft een auto die goed werkt en waarmee hij kan strijden om de wereldtitel. Maar daarvoor moet Red Bull de technische problemen zo snel mogelijk oplossen.”