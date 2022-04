Max Verstappen tekende onlangs een megacontract bij Red Bull ter waarde van honderden miljoenen euro’s. De wereldkampioen ligt nu tot eind 2027 vast bij de stierenstal. Topman Helmut Marko is daarmee verguld, zo verklapt hij in een lang en exclusief vraaggesprek in de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine. “Ik was bang dat Max misschien naar een ander team zou gaan.”

De contractverlenging met Verstappen was volgens Marko een no brainer, Red Bull heeft de sportieve toekomst in handen van de Nederlander gelegd. Goed ingevoerde bronnen beweren dat Verstappen ‘het beste contract ooit’ in de Formule 1 heeft onderschreven. Beter nog dan dat van grootverdiener Lewis Hamilton. “Geen idee of dat waar is, want ik ken het contract van Hamilton niet”, zegt Marko.

Foto: Peter van Egmond.

“Ik ben trots op wat Max allemaal bereikt heeft”, vervolgt hij. “Het bevestigt dat het destijds de juiste keuze was hem naar de Formule 1 te brengen. En het heeft alle scepsis die er aanvankelijk bestond ook wel verstomd.” De beslissing het contract opnieuw en met extreem lange looptijd te verlengen was niet zo’n lastige, aldus de Oostenrijker. “We hoefden voor het nieuwe contract alleen de jaartallen maar te veranderen.” En het salaris. Marko: “Dat Max als wereldkampioen meer gaat verdienen, lijkt me normaal.”

De Oostenrijker geeft toe dat hij in de afgelopen jaren wel eens vreesde voor een vertrek van de Nederlandse troef. “Een beetje wel, jazeker. Toen wij hem op den duur geen kampioensauto konden bezorgen, was ik bang dat hij misschien ergens anders naartoe zou gaan.”

Het uitgebreide interview met Helmut Marko is terug te lezen in de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine. Deze ligt nu in de winkel of is hier bestellen, hij wordt gratis bezorgd.