FIA-president Mohammed Ben Sulayem heeft gehint naar de mogelijke komst van een nieuwe fabrikant, die vanaf 2026 zou instappen. Een aankondiging zou ‘misschien volgende week al’ kunnen volgen.

De FIA heeft duidelijk gemaakt dat het open staat om nieuwe teams te verwelkomen. Toen Andretti aankondigde dat het met General Motors tot de Formule 1 wil toetreden, reageerde FIA-president Mohammed Ben Sulayem daar positief op.

Ben Sulayem sprak al in Miami met Michael Andretti en diens vader, racelegende Mario Andretti, over hun plannen om een Formule 1-team op te richten. “We waren toen heel duidelijk in ons antwoord”, zegt Ben Sulayem in gesprek met Auto, Motor und Sport. “We willen een fabrikant erbij. We vertelden Andretti om er met een te werken als ze serieus genomen wilden worden. Wij moedigden hen aan, zij leverden.”

Lees ook: Formule 1 waarschuwt FIA-president na opmerkingen op Twitter

Op sociale media sprak Ben Sulayem zijn verbazing uit over ‘negatieve reacties’ die op de aankondiging volgden. Hij maakte daarin niet duidelijk vanuit welke hoek die reacties kwamen, maar hij leek te hinten naar de koele reactie van de Formule 1, die benadrukte dat een nieuwkomer goedkeuring moet krijgen van de FIA en de Formule 1.

“Hoe konden we in godsnaam nee zeggen tegen iemand als GM?” vraagt Ben Sulayem zich af. “We wilden een grote fabrikant. Ze zijn een fabrikant. Ik heb goede gesprekken met de president van GM gehad. Hij zei me dat het niet alleen zijn beslissing was. Het was de raad van toezicht. Ze stuurden ons een brief. We hebben drie races in de Verenigde Staten, dat is een gezonde markt.”

Nieuwe fabrikant vanaf 2026

Ben Sulayem vindt het juist een goed idee als de Formule 1 de deur openzet voor ‘serieuze kandidaten’. “Dat zou meer belangstellenden kunnen aantrekken”, benadrukt de FIA-president. De Formule 1 heeft met Audi al een nieuwe grote naam binnengehaald. Audi gaat vanaf 2026 samenwerken met Sauber door de nieuwe motorformule die vanaf dat jaar van kracht gaat.

Mogelijk volgen er nog meer fabrikanten die vanaf 2026 tot de Formule 1 toetreden. Ben Sulayem onthult: “Binnenkort, misschien volgende week al, kan een andere fabrikant zich aanmelden voor het motorreglement van 2026.”