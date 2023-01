De relatie tussen de Formule 1 en de Fédération Internationale de l’Automobile (FIA) staat op scherp. De Formule 1 heeft FIA-president Mohammed Ben Sulayem gewaarschuwd naar aanleiding van zijn tweets, waarin hij ingaat op geruchten over een mogelijke overname van de sport.

Vorige week meldde Bloomberg dat het staatsinvesteringsfonds van Saoedi-Arabië een bod zou hebben gedaan om de Formule 1 over te nemen van Liberty Media. Het zou gaan om een bod van maar liefst 20 miljard dollar, maar Liberty Media zou dat bod hebben afgeslagen. De Amerikaanse eigenaren van de Formule 1 zien na jaren van rode cijfers de zaken goed lopen en zouden geen interesse hebben in het verkopen van de sport.

FIA-president Mohammed Ben Sulayem ging op Twitter in op de geruchten door te stellen dat het om een ‘opgeblazen prijskaartje’ ging. Hij benadrukte bovendien dat de Formule 1 en de potentiële nieuwe eigenaar vooral moeten denken aan de toekomst van de sport, en niet alleen aan het geld.

Lees ook: FIA-president waarschuwt Formule 1 na miljardenbod uit Saoedi-Arabië

Die tweets zijn niet in goede aarde gevallen bij de Formule 1-top. In een brief, ingezien door de BBC, zeggen Formule 1 en Liberty Media dat deze opmerkingen ‘de grenzen van de taak van de FIA en haar contractuele rechten overschrijden’ en dat de FIA ‘aansprakelijk kan zijn’ voor eventuele schade aan de waarde van Liberty Media.

Commerciële rechten

In de brief benadrukt de Formule 1 dat zij ‘het exclusieve recht heeft om de commerciële rechten in het FIA Formule 1-wereldkampioenschap te exploiteren’. “De FIA heeft ondubbelzinnige toezeggingen gedaan dat zij niets zal doen om de eigendom, het beheer en/of de exploitatie van deze rechten te schaden”, aldus de Formule 1. Met zijn tweets grijpt Ben Sulayem op ‘onaanvaardbare wijze in op onze rechten’, stelt de Formule 1.

Daarnaast waarschuwt de Formule 1 dat ‘het geven van commentaar op de waarde van een beursgenoteerde entiteit, en met name het beweren of impliceren dat men daarbij over voorkennis beschikt, de aandeelhouders en investeerders van die entiteit aanzienlijke schade kan berokkenen, om nog maar te zwijgen over de mogelijke blootstelling aan ernstige gevolgen op het gebied van regelgeving’.

Escalatie

De waarschuwing van de Formule 1 aan het adres van de FIA is een escalatie in de band tussen het FOM en de FIA, die de afgelopen maanden al is verslechterd. Onlangs bleken de Formule 1 en de FIA nog andere gedachten te hebben over het verwelkomen van een elfde team. Andretti Autosport kondigde aan dat het samen met General Motors tot de Formule 1 wil toetreden en kon rekenen op het enthousiasme van FIA-president Ben Sulayem.

De Formule 1 reageerde in een verklaring wat koeler op de aankondiging. De Formule 1 benadrukte dat zij willen dat het kampioenschap ‘geloofwaardig en stabiel’ blijft en dat ‘elk verzoek voor een nieuwe deelnemer door alle relevante belanghebbenden zal worden beoordeeld op criteria om aan die doelstellingen te voldoen’. “Elk verzoek voor een nieuwe deelnemer vereist de goedkeuring van zowel de Formule 1 als de FIA”, viel er in die verklaring te lezen.

Lees ook: FIA-president reageert op ‘verrassende negatieve reacties’ na aankondiging Andretti

Ben Sulayem schreef vervolgens op Twitter dat er ‘verrassende negatieve reacties’ waren op het nieuws van Andretti, zonder duidelijk aan te wijzen vanuit welke hoek die reacties kwamen. “De FIA heeft de afgelopen jaren de inschrijving van kleinere, succesvolle organisaties geaccepteerd.”

“We zouden toekomstige Formule 1-deelnames van grote fabrikanten als General Motors en volbloed racers als Andretti moeten toejuichen”, stelde de FIA-president. “Interesse van teams in groeimarkten is goed voor de diversiteit en vergroot de aantrekkingskracht van de Formule 1.”