Twintig miljard dollar, dat zou het staatsinvesteringsfonds van Saoedi-Arabië ervoor over hebben om de Formule 1 over te nemen van Liberty Media. Het bod is afgewezen en FIA-president Mohammed Ben Sulayem waarschuwt meteen dat de Formule 1 zich niet zomaar moet laten verleiden door dit soort aanbiedingen.

Vorige week meldde Bloomberg dat het staatsinvesteringsfonds van Saoedi-Arabië een poging had gedaan om de Formule 1 op te kopen van Liberty Media. Het bod, dat naar verluidt 20 miljard dollar bedroeg, werd afgewezen, al blijft het investeringsfonds geïnteresseerd, mocht Liberty Media van gedachten veranderen. Liberty Media kocht de Formule 1 in 2016 op voor 8 miljard dollar van CVC Capital Partners, maar sindsdien is de waarde van een aandeel flink gestegen.

De interesse in de Formule 1 komt daarom niet als een verrassing, toch waarschuwt bestuursorgaan FIA de Formule 1 dat het zich niet zomaar moet laten verleiden door dit soort aanbiedingen. “Als hoeder van de autosport is de FIA, als non-profitorganisatie, voorzichtig met vermeende hoge prijskaartjes van 20 miljard dollar die op de Formule 1 worden geplakt”, schrijft FIA-president Mohammed Ben Sulayem op Twitter.

“Elke potentiële koper wordt geadviseerd om gezond verstand te gebruiken, het grotere goed van de sport te overwegen en met een duidelijk, duurzaam plan te komen – niet alleen veel geld.”

Ben Sulayem zegt dat het de plicht van de partijen is om na te gaan wat de toekomstige gevolgen voor de promotors zijn voor wat betreft de hogere kosten die er zijn om een race te organiseren, en wat voor negatieve gevolgen dat voor de fans kan hebben.