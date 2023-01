De FIA, het bestuursorgaan van de Formule 1, heeft een nieuwe structuur aangekondigd. Zo is Steve Nielsen aangesteld als sportief directeur en is Nikolas Tombazis, voorheen technisch directeur, de nieuwe directeur van de single seaters.

De wijzigingen in de structuur van de FIA volgen een herziening van de interne procedures, op initiatief van FIA-president Mohammed Ben Sulayem. In de nieuwe structuur heeft de FIA een sportief directeur in de vorm van Steve Nielsen. Hij was jarenlang de sportief directeur van de Formule 1 en is dus al goed bekend met het Formula One Management (FOM).

In zijn rol als sportief directeur van de FIA is Nielsen ‘verantwoordelijk voor het toezicht op alle sportaangelegenheden, inclusief de verdere ontwikkeling van de wedstrijdleiding’, laat de FIA weten. De FIA besloot na de Grand Prix van Abu Dhabi van 2021 om naar een nieuw systeem voor de wedstrijdleiding te stappen. Zo zijn er nu twee wedstrijdleiders die elkaar afwisselen en is er een Virtual Race Control Room die de wedstrijdleiding vanaf een afstand ondersteunt.

Daarnaast is Nikolas Tombazis niet langer meer de technisch directeur van de FIA. Hij gaat namelijk aan de slag als de directeur van de single seaters. De FIA heeft Tim Goss, voormalig technisch directeur van McLaren die in 2021 bij de FIA kwam, gepromoveerd tot de rol van technisch directeur, Federico Lodi tot financieel directeur en Francois Sicard tot operationeel directeur. Goss, Lodi en Sicard moeten verantwoording afleggen aan Tombazis.

Deze wijzigingen in de structuur maken volgens de FIA deel uit van de ’toenemende investeringen en middelen in haar Formule 1-activiteiten’. Volgens Ben Sulayem is er ‘veel tijd en moeite’ gestoken in deze ‘belangrijke updates’.