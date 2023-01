FIA-president Mohammed Ben Sulayem heeft op sociale media gereageerd op de ‘verrassende negatieve reacties’ die er waren na de aankondiging dat Andretti voor het Formule 1-project de handen ineenslaat met General Motors.

Michael Andretti, CEO van Andretti Global, maakte vorige week bekend dat hij in General Motors een partner had gevonden om zijn poging tot de Formule 1 toe te treden kracht bij te zetten. Met zo’n grote fabrikant als partner, samen met de bouw van een nieuw hoofdkwartier, hoopte Andretti op positieve geluiden vanuit de Formule 1.

Die kwamen er alleen niet helemaal, laat FIA-president Mohammed Ben Sulayem op sociale media weten. Ben Sulayem noemt het ‘verrassend’ dat er ‘negatieve reacties’ zijn geweest op de aankondiging van Andretti. “De FIA heeft de afgelopen jaren de inschrijving van kleinere, succesvolle organisaties geaccepteerd”, schrijft Ben Sulayem.

“We zouden toekomstige Formule 1-deelnames van grote fabrikanten als General Motors en volbloed racers als Andretti moeten toejuichen”, stelt de FIA-president. “Interesse van teams in groeimarkten is goed voor de diversiteit en vergroot de aantrekkingskracht van de Formule 1.”

FOM vs. FIA

In zijn reactie maakt Ben Sulayem niet duidelijk van welke kant de negatieve reacties zijn gekomen. Wel is uit hun verklaringen duidelijk geworden dat de FIA meer open staat voor de mogelijke komst van Andretti dan het Formula One Management. Waar de FIA het nieuws verwelkomde, klonk het vanuit de Formule 1 minder enthousiast.

In een verklaring benadrukte de Formule 1 dat zij willen dat het kampioenschap ‘geloofwaardig en stabiel’ blijft en dat ‘elk verzoek voor een nieuwe deelnemer door alle relevante belanghebbenden zal worden beoordeeld op criteria om aan die doelstellingen te voldoen’. “Elk verzoek voor een nieuwe deelnemer vereist de goedkeuring van zowel de Formule 1 als de FIA”, viel er in die verklaring te lezen.

Het is daarnaast geen geheim dat sommige Formule 1-teams niet zitten te wachten op de komst van een nieuw team. Met name Mercedes-teambaas Toto Wolff sprak zich uit tegen de komst van Andretti, omdat dit zou leiden tot een ‘afname van tien procent’ in waarde voor alle huidige teams. Nieuwe Formule 1-teams moeten wel een ‘entreegeld’ van 200 miljoen dollar betalen. Dat geld, geïntroduceerd om de teams te beschermen, wordt dan verdeeld onder alle huidige teams.

Een bron meldt aan Reuters dat een ‘grote meerderheid’ van de Formule 1-teams tegen de komst van Andretti is. Diezelfde bron stelt bovendien dat het ‘erg onwaarschijnlijk’ is dat Andretti erin zal slagen om tot de Formule 1 toe te treden.