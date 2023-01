‘Twee Amerikaanse powerhouses uit de autoindustrie en autosport’, zo typeerden General Motors en Andretti Global zichzelf met de nodige bravoure in het ronkende persbericht waarmee ze donderdag hun boude Formule 1-plannen deels uit de doeken deden. Als het aan beide grootmachten ligt, moet er ‘zo snel als praktisch haalbaar’ een all-American Formule 1-team op de grid staan. Al liggen er ook nog wel wat obstakels op de loer.

Die obstakels lijken zowel praktisch als regeltechnisch en filosofisch van aard. Hoewel FIA-president Mohammed Ben Sulayem op Twitter zei de interesse te verwelkomen van Andretti en Cadillac (het merk waarmee General Motors de koningsklasse wil betreden) zijn de wat moeilijk kijkende gezichten van Ben Sulayem en Michael Andretti op de erbij geplaatste foto mogelijk ook veelzeggend.

In een formele reactie liet de autosportbond, die de deur voor potentiële nieuwe teams eerder deze week op een kier zette, weten dat het proces dat op een dergelijke intentieverklaring volgt ‘strikt volgens protocol’ zal gaan en ‘meerdere maanden’ duurt. De opmerking dat de FIA blij is met de interesse van de ‘iconische namen’ Andretti en Cadillac, zal met meer enthousiasme zijn ontvangen in Amerika.

Haastige spoed…

Dat Andretti haast heeft met haar Formule 1-entree, is overduidelijk. Tegelijkertijd lijkt die haast de afgelopen jaren juist tegen de Amerikanen te hebben gespeeld. Zo klonken er in 2021 na de geklapte deal om Sauber over te nemen, stemmen in de paddock dat Andretti wel erg hoog van de toren had geblazen en te veel in de openbaarheid en op de voorgrond handelde.

Het gevoel dat Andretti luid orerend voor de muziek uitliep, werd meerdere malen bekrachtigd door Stefano Domenicali, CEO van Formula One Management. De nota bene in Amerikaanse dienst acterende Italiaan leek de interesse van Andretti haast af te wimpelen. Tevens werden er zowel door andere teams als binnen de FIA en FOM ogenschijnlijk vraagtekens gezet bij Andretti’s plannen en slagkracht.

Met General Motors heeft Andretti echter een kapitale en omvangrijke partner achter zich geschaard. Werd er voorheen nog gespeculeerd over een mogelijke relatie met Porsche en Honda, daar heeft het nu een Amerikaanse gigant gestrikt. In Europa mag het aandeel Chevrolets en Cadillacs op de weg gering zijn, in de rest van de wereld is dat verre van het geval voor één van de tien grootste automakers.

Cadillac is in de Amerikaanse racerij al jaren een grote speler. Foto: Motorsport Images.

De plannen van Andretti lijken dus serieus vorm te krijgen. Zeker nu het eind 2022 ook is begonnen met de constructie van een gigantisch nieuw hoofdkwartier in Fisher, Indiana. Van daaruit wil het in de Formule 1 ten strijde trekken, met een uitvalsbasis in Engeland. “We zullen de FIA-procedures volgen en blijven optimistisch doorgaan met onze voorbereidingen”, verklaart CEO Michael Andretti.

Vakjes en vlaggen

Andretti ziet het door de Amerikaanse vlag gekleurde plaatje ook al helemaal voor zich: een Amerikaans team, met een Amerikaanse autofabrikant erbij en ’ten minste één Amerikaanse coureur’, zo valt in het persbericht te lezen. Andretti: “We bouwen zo aan een oprecht Amerikaanse Formule 1-inschrijving.” Een kleine sneer naar het eigenlijk vooral qua licentie Amerikaanse Haas, wellicht…

Toch: het is niet gezegd dat Andretti en GM/Cadillac hun zin krijgen, het is geen inkoppertje. Zo schermt de Formule 1 met interesse van verschillende potentiële teams en is onduidelijk of de deur voor één, twee of (maximaal) drie teams openstaat. Zeker aangezien ook het eerder genoemde Porsche en Honda nog met potlood op dit lijstje staan, net als wat avontuurlijke miljardairs, hoeft de FIA geen haast te hebben.

Een publiek geheim is echter dat de FIA en FOM de voorkeur geven aan een entry waar een aansprekende autofabrikant aan vasthangt en dát vakje kan Andretti nu afvinken. Al rest de vraag wat voor rol Cadillac precies gaat spelen. Over de feitelijke invulling wordt amper gerept, behalve dat het in het begin geen eigen motor zal brengen. Dat is hoogstens (verre) toekomstmuziek.

Bij zijn eerdere pogingen om op de grid te komen, sprak Andretti over een motordeal met Renault. Toch zou ook een Honda-deal nog een optie zijn. Wat evenmin helder is, is wanneer Andretti de koningsklasse wil betreden. In het persbericht wordt louter gesteld dit ‘zo snel als praktisch mogelijk’ te willen doen. 2024 lijkt echter te kort dag. Zeker als Andretti alles behalve all-American ook in-house wil doen.

Kers op de taart

Andretti mag zich erop voorstaan een mega omvangrijk raceteam te zijn dat in talloze klassen uitkomt en waarvoor de Formule 1 de kers op de taart zou zijn, maar het is toch wel even andere koek dan – met alle respect – Indycar of Formule E. Er is los van de licentiekwesties een goede reden dat Audi het team van Sauber heeft overgenomen ter voorbereiding op haar entree in 2026, in plaats van alles zelf te doen…

(tekst loopt door onder de foto)

In de Indycars hoort Andretti bij de grootmachten, ondanks dat het al sinds 2012 geen titel meer heeft gewonnen en de buit sindsdien is verdeeld door Ganassi en Penske. Foto: Motorsport Images.

De laatste nieuwkomer in de Formule 1, het dus niet ‘all-American’ Haas nam een shortcut voor haar Formule 1-debuut door technische partnerships met Ferrari en chassisbouwer Dallara. Het koopt alles wat reglementair gezien mag. De ooit zachtjes uitgesproken illusie om zelfstandig constructeur te worden, koestert het allang niet meer. Zelfs niet in het nieuwe budget cap-tijdperk.

Andretti kan van GM’s Indycar/IMSA-infrastructuur gebruikmaken, maar wederom: dat is geen Formule 1. In Indycar zijn de dempers het belangrijkste ‘vrijgegeven’ onderdeel op verder nagenoeg standaardauto’s. Een eigen shop opzetten én auto construeren, wordt een flinke klus zonder partner, tenzij er eentje wordt gevonden. Ter illustratie: Lotus/Caterham worstelde er zelfs met een halve Toyota-enclave mee.

Poet in de prijzenpot

Het misschien wel grootste vraagstuk blijft echter wat (Amerikaanse) expansie van de grid voor de andere teams betekent en hoe zij tegenover een entry staan. Het twistpunt vóór de FIA zich wat meer openstelde, was hoe de prijzenpot en andere uitbetalingen uit de sport onder de teams verdeeld worden. De tien huidige teams leken immers niet zozeer van zins om met minder genoegen te nemen dan nu.

Dat laatste is dan ondanks de komst van de budget cap en dat er inmiddels de facto een franchisesysteem voor teams is ontstaan. Uitbreiding van de grid kan de momenteel sky high waarde van de huidige renstallen doen dalen. Om voor deze financiële issues te compenseren, was het plan dat een nieuwkomer 200 miljoen dollar in de pot moet storten. Als dat nog geldt, kan Andretti dat nu wel missen.

Om geld zit Andretti naar eigen zeggen sowieso niet verlegen, met naar verluidt Gainbridge (een soort online financiële dienstverlener) dat een deel van de rekening oppikt. Het binden van General Motors is daarbij een coup voor Andretti, dat natuurlijk ook kan bogen – en daarom ook leunt – op haar Amerikaanse ‘nationaliteit’ nu de Formule 1 daar zo populair is.

The American way

Andretti beschikt zo over steeds meer van de vereiste ingrediënten, maar moet nog altijd in de rij aansluiten. Een Formule 1-entree blijft door alle obstakels en vraagtekens een project van de lange adem. Zelfs voor de Amerikaanse racedynastie wiens achternaam nog altijd iconisch is dankzij de Formule 1-successen van pater familias Mario, in 1978 wereldkampioen in de Formule 1.

Het Formule 1-avontuur van zijn zoon Michael was in 1993 veel minder succesvol, maar de jongere van de twee Andretti’s lijkt er daardoor alleen maar meer op gebrand dat als teameigenaar recht te zetten. “Ik denk dat wij een geschikt nieuw team zouden zijn voor de Formule 1 en zowel het kampioenschap als onze partners veel kunnen bieden.” Door het dus definitief the American way te doen.

