FIA-president Mohammed Ben Sulayem heeft zijn team verzocht om een zogenaamd Expression of Interest-proces te starten voor potentiële nieuwe Formule 1-teams. De Formule 1 stond lange tijd niet open voor nieuwe teams, maar daar is nu dus verandering in gekomen.

De Formule 1 telt sinds 2016 tien teams op de grid en de FIA en de Formule 1 zagen geen reden om deze weer uit te breiden. Formule 1-baas Stefano Domenicali was er niet van overtuigd dat de Formule 1 een elfde team op de grid nodig had, aangezien de huidige tien teams er nu financieel goed voor staan en de Formule 1 hun investeringen wil respecteren.

De Formule 1 stond daarom niet open voor nieuwe teams, al is daar nu verandering in gekomen. FIA-president Mohammed Ben Sulayem heeft op Twitter namelijk aangegeven dat hij zijn team heeft ‘gevraagd om te kijken naar de lancering van een proces van blijken van belangstelling voor potentiële nieuwe teams voor de Formule 1’.

Lees ook: Andretti heeft nog geen F1-team, maar al wel coureurs op het oog: ‘Alonso en Herta’

Het lanceren van dit proces zou goed nieuws kunnen zijn voor Michael Andretti. De Amerikaan heeft er de afgelopen jaren geen geheim van gemaakt dat hij, naast zijn IndyCar, IMSA, Extreme E en Formule E-projecten, met zijn eigen team tot de Formule 1 wil toetreden. Een deal met Sauber mislukte waarna hij zijn pijlen richtte op een eigen, elfde team op de grid.

Een deel van de Formule 1-teams stond open voor de komst van Andretti, al waren er ook teams die hun twijfels hadden. Zo waarschuwde Mercedes-teambaas Toto Wolff dat zij een miljard dollar nodig hebben om competitief te zijn. Bovendien moeten nieuwe teams een soort entreegeld van 200 miljoen dollar betalen, dat vervolgens onder de tien huidige teams wordt verdeeld.

Naast Andretti heeft miljardair Calvin Lo interesse in het oprichten van zijn eigen Formule 1-team. Sinds de komst van Haas F1 in 2016 zijn er in de Formule 1 geen nieuwe teams meer bij gekomen.