Aan ambitie geen gebrek, zullen we maar zeggen. Het Amerikaanse Andretti Global heeft ondanks verwoede pogingen nog geen zicht op een plekje op de Formule 1-grid, maar heeft al wel coureurs op het oog. Fernando Alonso en Colton Herta zijn de gedroomde line-up.

Dat verklapt Mario Andretti, die ondanks dat zijn zoon Michael de dagelijkse leiding binnen de Andretti-organisatie in handen heeft, nog altijd nauw bij het Formule 1-project betrokken is. Aan het Spaanse SoyMotor vertelt hij dat Herta ’99 procent zeker’ is van een plekje als Andretti erin slaagt een plek op de grid te veroveren.

Gevraagd door de Spaanse publicatie of Fernando Alonso niet een mooie optie is voor het andere stoeltje, antwoordt Andretti dat dit ‘zeker goed mogelijk is’. De reden? “Zijn ervaring zou voor ons natuurlijk van onschatbare waarde zijn. Daarnaast wil hij graag doorgaan en zit nog op de piek van zijn kunnen”, zegt de wereldkampioen van 1978 over die van 2005 en 2006.

Alonso is ook geen onbekende voor Andretti: hij reed in 2017 met McLaren-Andretti de Indy 500. Dat Andretti op zijn vroegst in 2024 op de Formule 1-grid kan staan en Alonso tegen die tijd 43 zal zijn, lijkt verder geen beletsel. Niet gek, want Mario Andretti racete door tot en met zijn zestigste, reed voor het laatst in de Indycars op zijn 54e en startte zijn laatste Formule 1 Grand Prix op 42-jarige leeftijd.

Alonso stapt in zijn door McLaren en Andretti gerunde bolide voor de Indy 500 van 2017. Foto: Motorsport Images.

F1 loopt niet warm voor Andretti

Hoe groot de kans is dat Andretti Global in 2024 daadwerkelijk meedoet in de Formule 1, is lastig in te schatten. De FIA en FOM – de regelgever en commerciële uitbater van de Formule 1 – hebben vooralsnog niet onverdeeld positief op de plannen gereageerd. Daarnaast staan de andere teams er ook sceptisch tegenover: zij krijgen minder geld uit de Formule 1-pot, als dit met meer teams moet worden gedeeld.

Het proces van toetreding verloopt vooralsnog ook stroef voor Andretti. Aanvankelijk probeerden de Amerikanen Alfa Romeo Sauber over te nemen, maar die deal klapte. Aangezien een overname van een ander team niet reëel lijkt, wil het nu dus het elfde team op de grid worden. Zoals gezegd gaat dit met de nodige obstakels gepaard.

Bij de opening van Andretti Globals nieuwe hoofdkwartier vertelde Michael Andretti de Indianapolis Star recentelijk echter dat er toch schot in de zaak zit. Andretti stelde toen dat hij hoopt ‘de komende weken’ meer te horen. “Dat zou een mooi kerstcadeau zijn.” Andretti is al in veel andere klassen actief, namelijk: Indycar, Formule E, Extreme E, IndyNXT, IMSA en – via een partnership – in de Australische Supercars.

