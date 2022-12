Andretti Autosport heeft de afgelopen maanden ‘goede vooruitgang’ geboekt in de poging om tot de Formule 1 toe te treden. Michael Andretti wil de droom van een Formule 1-team ‘niet opgeven’.

Dat Andretti met een eigen team wil deelnemen aan de Formule 1 is al langer bekend. De Amerikaan kon echter niet zomaar op steun rekenen van de Formule 1. Enkele teams hebben hun zorgen geuit over de komst van een elfde team op de grid, aangezien de inkomsten dan dus onder elf en niet tien teams verdeeld moeten worden. Bovendien werd er getwijfeld aan de toegevoegde waarde van zo’n nieuw team als Andretti Autosport.

Andretti probeerde in 2021 nog Sauber over te nemen, maar die poging mislukte. Sindsdien ligt de focus weer bij het opzetten van een eigen Formule 1-team. Het is lang stil geweest, maar na maanden verzekert Michael Andretti dat ze er nog mee bezig zijn. “We werken nog steeds hard”, benadrukt Andretti. “We hebben de afgelopen maanden goede vooruitgang geboekt en we geven niet op.”

Andretti runt al teams in de Formule E, IndyCar en Extreme E. Om in ieder geval deze projecten, en mogelijk de Formule 1, uit te breiden begint Andretti Autosport binnenkort aan de bouw van een gloednieuw complex van 200 miljoen dollar. Deze zou vanaf 2025 gebruikt moeten kunnen worden en creëert vijfhonderd nieuwe banen. “Volgende week wordt de eerste paal geslagen voor de nieuwe faciliteit”, geeft Andretti aan. “Daar zijn we erg enthousiast over, het wordt geweldig.”