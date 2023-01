Andretti Global en General Motors hebben aangekondigd de handen ineen te slaan in een poging om een Formule 1-team op te richten. Mocht het tot een toetreding komen, dan gebeurt dat onder de naam Andretti Cadillac.

Michael Andretti heeft er geen geheim van gemaakt dat hij graag tot de Formule 1 toetreedt met zijn Andretti Autosport, dat nu al actief is in de IndyCar, Formule E, IMSA en Extreme E. De zoon van racelegende Mario Andretti probeerde het eerst met een overname van Sauber, maar dat liep op niets uit. Sindsdien richt hij zich op een nieuw, eigen team dat mee moet doen aan de Formule 1.

De FIA heeft lange tijd niet open gestaan voor nieuwe teams, maar zette onlangs de deur open. FIA-president Mohammed Ben Sulayem kondigde namelijk aan dat het zijn team had verzocht om een proces van blijken van belangstelling voor potentiële nieuwe teams voor de Formule 1 te starten.

De FIA geeft in een verklaring aan dat het nu de mogelijkheden voor dit proces onderzoekt. Ondertussen hebben Andretti Global en General Motors aangekondigd dat zij de handen ineenslaan om een Formule 1-team op te richten.

“We blijven Andretti Global en haar familie van raceteams laten groeien en hebben altijd onze ogen gericht op de volgende stap”, zegt Michael Andretti. “Ik heb het gevoel dat wij goed geschikt zijn als nieuw Formule 1-team en van waarde kunnen zijn voor deze klasse en onze partners.”

“Ik ben er trots op dat we GM en Cadillac aan onze zijde hebben nu we dit doel nastreven”, vervolgt Andretti. “GM en Andretti delen een erfenis die voortkomt uit de liefde voor racen. We hebben nu de kans om onze autosportpassies en toewijding aan innovatie te combineren om met een echt Amerikaans Formule 1-team te komen”, aldus de Amerikaan.

Optimisme bij Andretti

De FIA verwelkomt het nieuws van Andretti Global en General Motors. Het is volgens het bestuursorgaan van de Formule 1 het bewijs dat de sport wereldwijd blijft groeien en haalt als voorbeeld ook de komst van Audi, dat vanaf 2026 deelneemt als fabrieksteam in samenwerking met Sauber, aan.

De FIA laat wel meteen weten dat het proces van belangstelling een streng FIA-protocol volgt en zeker meerdere maanden zal duren. Mocht dan de toetreding definitief worden, dan zal het team deelnemen onder de naam Andretti Cadillac.

“Samen zullen we de procedures en stappen blijven volgen die de FIA tijdens het evaluatieproces aangeeft”, geeft Andretti aan. “In de tussentijd blijven we ons optimistisch voorbereiden mochten we het geluk hebben dat Andretti Cadillac formeel wordt goedgekeurd als kanshebber in de Formule 1.”

Investering

Andretti en General Motors ambiëren een volledig Amerikaans team, dat gerund wordt vanuit Indiana. Andretti Autosport is daar onlangs begonnen aan de bouw van een gloednieuwe fabriek. De bouw kost 200 miljoen dollar en moet het hoofdkwartier vormen voor alle autosportafdelingen van Andretti. Voor het Formule 1-project zou daarnaast in Europa een fabriek moeten komen.

Mocht het Formule 1-project slagen, moet het team 200 miljoen dollar ‘entreegeld’ betalen dat verdeeld wordt onder alle huidige teams. Dit moet de teams beschermen tegen teams die met valse beloftes tot de Formule 1 proberen toe te treden. McLaren-CEO Zak Brown stelde destijds dat dit entreegeld eerder een investering is voor een nieuw team, aangezien dat geld terugverdiend wordt door het prijzengeld dat te verdienen valt.

Wanneer Andretti Cadillac tot de Formule 1 zou toetreden, mocht het toestemming krijgen van de FIA, wil Andretti nog niet zeggen. Bovendien wordt er in de verklaring met geen woord gerept over de krachtbron. Wel liet Andretti recentelijk weten dat het ’99 procent zeker is’ dat IndyCar-coureur Colton Herta een van de twee zitjes zal krijgen, als het Formule 1-project gerealiseerd wordt.