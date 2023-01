Michael Andretti, eigenaar van Andretti Autosport, heeft een stuk meer vertrouwen in zijn poging om tot de Formule 1 toe te treden nu hij de samenwerking aangaat met General Motors. Daarmee is nu ‘het laatste vakje afgevinkt’, stelt de zoon van racelegende Mario Andretti.

Andretti droomt al een lange tijd van zijn eigen Formule 1-team, maar nog nooit leken zijn kansen groter dan nu. De Amerikaan kondigde donderdag aan dat zijn team een samenwerking aangaat met General Motors, met als doel het oprichten van een ‘echt Amerikaans’ Formule 1-team onder de Cadillac-naam.

De Formule 1 stond de afgelopen jaren niet open voor nieuwe Formule 1-teams, aangezien tien teams volgens de top het perfecte aantal is. Sommige Formule 1-teams waren tegen het idee van de komst van een team onder leiding van Andretti, maar de zoon van racelegende Mario Andretti is ervan overtuigd dat zijn kansen, met Cadillac aan zijn zijde, nu een stuk groter zijn.

“Een van de grote vragen was: ‘Wat draagt Andretti bij aan dit feest?'”, wordt Andretti geciteerd door RACER. “Nou, met General Motors en Cadillac brengen we nu een van de grootste fabrikanten ter wereld mee.” Volgens Andretti is daarmee nu het ‘laatste vakje afgevinkt’ voor een Formule 1-entree. “Dat brengt een enorme hoeveelheid steun naar de Formule 1 en het is moeilijk voor iemand om dat te betwisten”, stelt de CEO van Andretti Global.

FIA-president Mohammed Ben Sulayem plaatste op Twitter een bericht dat hij het nieuws van Andretti en General Motors verwelkomt. Dat geeft Andretti nog meer vertrouwen dat dit project kan slagen. “Dat geloven we wel, ja. Uiteindelijk is het nog steeds een FIA-kampioenschap en de president heeft absoluut laten zien dat hij een elfde team op de grid wil hebben. Hij is een racer en begrijpt hoe belangrijk dat is voor deze klasse.”

Daarom heeft Andretti ‘veel vertrouwen’ dat, zodra het proces van blijken van belangstelling is begonnen, hij en Cadillac een ‘zeer, zeer, zeer goede kans’ om aan aan alle voorwaarden te voldoen en ‘binnenkort op de grid te verschijnen’. Wanneer dat dan is, is nog niet bekend. De FIA heeft laten weten dat het proces in ieder geval meerdere maanden zal duren.