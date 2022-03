FIA’s hoofd van single-seaters, Nikolas Tombazis, zegt verrast te zijn door de verschillende sidepods van de teams. Hoewel de FIA de teams bewust meer vrijheid gaf rondom de sidepods, had Tombazis niet verwacht dat de verschillen zo groot zouden zijn.

Voordat de testdagen begonnen was er nog de nodige twijfel of de nieuwe regels wel voor echt unieke auto’s zou zorgen. Omdat de teams dit seizoen meer beperkt zijn in de vrijheid om onderdelen aan te passen werd er gevreesd dat de meeste auto’s op elkaar zouden lijken. Dat bleek bij de testdagen echter onnodig, aangezien er flink wat verschillen te vinden waren tussen alle bolides. Vooral het design rondom de vloer en sidepods liet zien dat de nieuwe regels op veel manieren geïnterpreteerd kunnen worden.

FIA’s hoofd van single-seaters, Nikolas Tombazis, zegt verrast te zijn door de verscheidenheid aan ontwerpen voor de sidepods. “We hebben bewust meer vrijheid gegeven bij de sidepods dan bij de andere gebieden”, zegt Tombazis. “We hadden makkelijk regels kunnen opschrijven waardoor de sidepods allemaal hetzelfde zouden zijn, maar dat deden we niet omdat we het gevoel hadden dat dit een mogelijkheid was. Wat dat betreft is het dus niet helemaal willekeurig wat er gebeurd is met de sidepods.”

“Als je mij had gevraagd of ik de verscheidenheid van oplossingen die de teams voor de sidepods produceerden verwacht had, dan zou ik nee zeggen”, vervolgt Tombazis. “Dat overtrof wat ik me had voorgesteld, moet ik zeggen.”

In Bahrein was er veel te doen om de unieke sidepods van Mercedes. Het team koos ervoor om afscheid te nemen van de traditionele sidepods en ging nu voor een zeer smalle sleuf. Dat zorgt ervoor dat de W13 een stuk compacter is, maar of het een groot voordeel oplevert is nog maar de vraag.