Red Bull-teambaas Christian Horner twijfelt er niet aan dat Mercedes’ radicale sidepods legaal zijn en erkent dat het een ‘interessante oplossing’ is. “Maar of het ook een winnend concept is, moet de tijd uitwijzen.”

Dat zegt Horner in de FIA-persconferentie in Bahrein. Als hij daarin de vraag krijgt voorgelegd of hij denkt dat Mercedes’ super slanke sidepods legaal zijn, moet hij eerst even diep zuchten. “Ik wist dat je dat ging vragen”, zegt hij tegen interviewer Tom Clarkson.

Mercedes gooide donderdag hoge ogen met de flink geüpdatete W13-bolide, met zeer opvallende sidepods. Daarna ontstond er een klein relletje. Er gingen quotes rond van Horner die de legaliteit van de Mercedes in twijfel zou trekken. Red Bull ontkende echter dat Horner dat had gezegd en gedaan.

Lees ook: Wolff twijfelt niet aan legaliteit W13: ‘FIA kijkt mee bij ontwerpen’

Innovatief en creatief

Horner zelf stelde ook dat die quotes niet van hem kwamen, en omschrijft Mercedes’ sidepods nu als ‘interessant’. “Het is innovatief wat ze hebben gedaan. Het is heel anders dan wat wij en de anderen hebben. Het toont de creativiteit in de Formule 1, zeker met deze vrij strenge regels.”

“Iedereen heeft zijn eigen interpretatie”, erkent Horner, die de volgende vraag over Mercedes’ sidepods maar alvast anticipeert. “Om je volgende vraag te beantwoorden: denken we dat het legaal is? Ja, absoluut. Het lijkt aan alle voorwaarden te voldoen.”

“Het is verder echt een kwestie voor de FIA of het legaal is of niet”, vervolgt Horner. Dat gezegd hebbende: een radicale vondst is volgens hem nog niet per se een geslaagde vondst. “Of het een winnend concept is, moeten we op de baan maar zien.”

Paddockpraat: ‘Nieuwe Mercedes is ongekend revolutionair, protest zal vast snel volgen’

Mirror-gate?

Wat Horner nog wel kwijt wil wat de Mercedes betreft, is dat ook de spiegels hem zijn opgevallen – en dan vooral de manier waarop deze zijn geïntegreerd in de crashstructuur die mogelijk een aerodynamische functie vervult. Ferrari-teambaas Mattia Binotto wees hier ook al naar.

De vraag is volgens Binotto of de Formule 1 gezien de veiligheidsfunctie van de spiegels moet toestaan dat hiermee gespeeld wordt. Ook Horner haalt aan dat dit ‘een strijdperk’ is dat de sport niet moet betreden. Volgens hem gaat een technische werkgroep hier naar kijken.