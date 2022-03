Mercedes-teambaas Toto Wolff twijfelt niet aan de legaliteit van de vernieuwde W13. Hij benadrukt dat de FIA mee heeft gekeken bij het ontwerpproces: “Je maakt ze deel van dat proces.”

Het extreme ontwerp van de sidepods van Mercedes kwam als een verrassing, ook voor de Formule 1-top zelf. De W13 heeft nu geen grote luchtinlaten meer, maar smalle sleuven die voor de koeling moeten zorgen. Dat zorgt natuurlijk voor de vraag of dit überhaupt een voordeel zal opleveren, maar het extreme ontwerp zorgt ook voor twijfels over de legaliteit ervan.

Ook bij Red Bull was teambaas Christian Horner daar nog niet helemaal van overtuigd. De Brit gaf in gesprek met Auto, Motor und Sport aan – wat Red Bull even later vaag ontkende – dat van een aantal onderdelen te betwisten valt of deze wel binnen de geest van de reglementen vallen. Dat ging dan met name om de vleugels boven die sidepods, waar nu de spiegels op zitten.

Bij Mercedes zelf maken ze zich echter geen zorgen om de legaliteit van de W13. “Het proces is heel duidelijk”, benadrukt teambaas Toto Wolff bij de persconferentie in Bahrein. “Als je in een bepaalde ontwikkelingsrichting gaat, dan maak je de FIA daar deel van uit. Zij hebben meegekeken bij het proces. Je wisselt de CAD (Computer Aided Designs, red.) uit en je maakt ze deel van het proces”, legt de Oostenrijker uit.

Max Verstappen gaf aan dat hij zich ‘geen zorgen’ maakt om de vernieuwde look van Mercedes. “We concentreren ons op onszelf, dat heb ik altijd gezegd”, zei Verstappen eerder vandaag. “De auto’s kunnen er verschillend uitzien, maar we moeten er allemaal nog heel veel over leren en over hoe ze het doen.”