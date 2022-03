De vernieuwde Mercedes W13 was het gesprek van de ochtend in Bahrein, maar Max Verstappen houdt zich niet zo bezig met de nieuwe look van zijn concurrent. De Nederlander benadrukt dat ze zich bij Red Bull op zichzelf focussen: “Dat heb ik altijd gezegd.”

De vernieuwde Mercedes W13, of de W13B zoals de bolide gekscherend genoemd wordt, deed flink wat hoofden draaien vanochtend. Het team heeft de sidepods zoals we die kennen volledig aangepast waardoor het nu zo goed als verdwenen is. Een uniek concept waardoor natuurlijk meteen de vraag rijst of dit een groot voordeel gaat opleveren of niet. Ook bij Red Bull kijken ze met een schuin oog naar het nieuwe ontwerp.

Max Verstappen maakt zich echter geen zorgen om de nieuwe look van de Mercedes. “We concentreren ons op onszelf, dat heb ik altijd gezegd”, zegt Verstappen bij de persconferentie in Bahrein. Bovendien: “De auto’s kunnen er verschillend uitzien, maar we moeten er allemaal nog heel veel over leren en over hoe ze het doen”, benadrukt de Nederlander.

Verstappen komt vandaag niet in actie in Bahrein. Teamgenoot Sergio Pérez mag de hele dag met de RB18 testen, morgen stapt Verstappen zelf in. Topontwerper Adrian Newey liet al doorschemeren dat het team vrijdag en zaterdag met zichtbare upgrades komt. Ook Verstappen hint er subtiel naar. “Misschien”, lacht de Red Bull-coureur op de vraag of er inderdaad updates komen.

Volgende week gaat het nieuwe seizoen dan eindelijk van start. Dan zal duidelijk worden of sommige teams verstoppertje hebben gespeeld en wie waar staat. Verstappen houdt in ieder geval wel rekening met een snelle, rode bolide. “Ferrari ziet er sterk uit, erg degelijk. Je ziet dat ze op de korte en lange runs erg snel zijn. Het is goed om te zien voor de Formule 1. Ik hoop dat we ze in Q3 kunnen matchen of in de buurt van ze kunnen komen.”

