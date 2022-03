Ross Brawn, de sportief directeur van de Formule 1, zegt dat hij het nieuwe ontwerp van Mercedes ‘niet had verwacht’. Vooralsnog is er geen reden om te denken dat een van de teams iets illegaals, heeft, maar Brawn sluit niet uit dat de FIA uiteindelijk wat onderzoeken moet verrichten.

Mercedes presenteerde vanochtend de vernieuwde W13, waarbij de sidepods als het ware verdwenen zijn. Waar de andere teams flinke luchthappers hebben, besloot Mercedes dat een smalle, verticale sleuf voldoende was. Het zorgde voor wat twijfels over het ontwerp en de legaliteit ervan. Bij de Formule 1-top hadden ze dit in ieder geval niet verwacht.

Lees ook: Mercedes verschijnt met extreem aangepaste W13 in Bahrein, sidepods zo goed als verdwenen

“Er bestaat geen twijfel over: we hebben het concept van de Mercedes niet verwacht”, geeft Ross Brawn bij F1TV toe. “Het is een nogal extreem concept en er zullen veel discussies zijn over hun interpretatie van de regels, dat hoort er ook een beetje bij. Wij hebben wel honderden loopholes in het reglement gedicht. Het is voor ons de vraag of dit invloed heeft op het doel van deze regels.”

Voorlopig is het nog maar de vraag in hoeverre de bolides er volgende week hetzelfde uit zullen zien. Vooralsnog ziet de FIA nog niks geks dat de regels zou overtreden. Toch sluit Brawn niet uit dat de FIA wat onderzoeken moet verrichten. “Als teams met dit soort extreme concepten komen, moeten we dat niet direct bestraffen. De toezichthouder weet wat er aan de hand is en tot nu toe vinden ze het prima. De FIA zal alles van dichtbij bekijken, maar een team zou met iets kunnen komen wat de FIA nog niet was opgevallen, dan hebben we een probleem”, aldus de Brit.

Lees ook: Horner: ‘Fascinerend om de verschillen tussen de auto’s te zien’

Brawn was al onder de indruk van de bolides in Barcelona, maar nu in Bahrein merkt hij dat het ‘serieuzer wordt’. “Het is geweldig om de stappen te zien die teams sinds Barcelona hebben gezet. Het is ongeveer wat we verwacht hadden”, doelt hij op het design van de teams. Brawn verwacht dat er voor de eerste race één gelijkenis te vinden zal zijn op alle auto’s: de stang achterop de vloer. Dat moet het porpoising, het flink stuiteren van de bolides op de rechte stukken, wat verminderen. “De stijfheid van de vloer zal een groot gespreksonderwerp worden.”