Red Bull-teambaas Christian Horner is blij om te zien dat er veel fysieke verschillen zijn tussen de bolides van alle teams. Toch denkt de Brit dat de auto’s er aan het einde van het jaar weer wat anders uit zullen zien: “Er zal wat convergentie plaatsvinden.”

De nieuwe regels voor dit seizoen beperken de teams in hun vrijheid om de auto aan te passen. Er is nog genoeg bewegingsruimte voor eigen ontwerpen, maar de regels zijn vrij streng. Dat zorgde voor angst dat de bolides er zo goed als hetzelfde uit zouden zien, maar dat bleek in Barcelona al niet het geval. Elk team had wel iets wat niet bij een concurrent te vinden was. Dat er toch zulke verschillen te zien zijn, stemt Red Bull-teambaas Christian Horner positief.

“Het is altijd interessant om de auto’s voor de eerste keer te zien, zeker met zo’n grote regelrevolutie”, zegt Horner. “Het is fascinerend om te zien hoe de verschillende teams deze regels interpreteren, terwijl de reglementen toch vrij voorgeschreven zijn.”

“Natuurlijk zal er na verloop van tijd wat convergentie plaatsvinden”, vervolgt Horner, die dus verwacht dat de teams wat van elkaar zullen kopiëren waardoor de fysieke verschillen kleiner worden. “Maar er zijn zeker enkele zeer uiteenlopende thema’s tussen de teams en het zal fascinerend zijn om te zien hoe die ontwikkeling uitpakt, want ik ben er zeker van dat de auto’s, naarmate het seizoen vordert, er waarschijnlijk heel anders uit zullen zien tegen de tijd dat we in Abu Dhabi aankomen”, aldus Horner.

Foto: Motorsport Images