Technisch directeur Mike Elliott van Mercedes denkt dat de RB18 van Red Bull Racing en de ‘afwijkende’ sidepod in het algemeen interessant is voor de aerodynamische afdeling van Mercedes.

Elliott liet in de nieuwste aflevering van Tech Talk op F1TV weten dat de sidpod van de RB18 in het oog sprong tijdens de testdagen in Barcelona eind vorige week. “Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet heel veel tijd besteed heb aan het kijken naar de andere auto’s”, gaf Elliott toe. Toch zag de technisch directeur wel degelijk een verschil aan de sidepod van Red Bull. “Het ziet er interessant uit, we moeten daar zeker over nadenken.”

De Brit legde tegenover F1TV uit waarom de teams verschillende ontwerpen hebben van de sidepods. Die aan de Mercedes W13 is een stuk smaller dan die van de concurrentie. “Ik denk dat er verschillende concepten zijn. Sommige teams zijn voor een groot, wijd bodywork gegaan om de luchtstromen te controleren. Wij zijn voor een smallere oplossing gegaan, daar hebben we de auto verder op afgesteld”, aldus Elliott.

Toch denkt de technisch directeur dat de auto’s tussen de test in Barcelona en de eerste race nog behoorlijk zullen veranderen. “Je zult de komende tijd verschillende opties voorbij zien komen, het zal waarschijnlijk allemaal met de luchtstromen te maken hebben.”

De volgende testdagen staan voor 10 maart op het programma. Er wordt dan drie dagen getest op het circuit van Bahrein. Een week later vindt de eerste race van het seizoen op datzelfde circuit plaats.

